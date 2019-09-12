А че такого? Хокимат Самарканда прокомментировал банкет делегации бухарских евреев в медресе Улугбека

08:50 13.09.2019

Власти Самарканда прокомментировали банкет, устроенный внутри исторического ансамбля Регистан



Администрация города Самарканда косвенно прокомментировала видеозапись с роскошного банкета, устроенного во внутреннем дворе исторического комплекса Регистан.

Видео с банкета накануне распространилось в узбекском сегменте социальных сетей.



Пресс-служба администрации Самарканда, не упоминая видео, сообщила, что 8 сентября на территории Регистана был организован торжественный прием для гостей начавшегося 6 сентября бизнес-форума, посвященного вопросам сотрудничества между предпринимателя США и Узбекистана, и ряда других мероприятий.

Эти мероприятия, как приводится в официальном сообщении, были проведены по случаю визита в Узбекистан 2-9 сентября делегации из 80 человек под руководством президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова. По данным властей города, иностранные гости прибыли в республику на основании специальной программы паломнического ("зиерат") туризма.



Видео с банкета с громкой музыкой, проведенного во внутреннем дворе Регистана, подверглось резкой критике со стороны пользователей соцсетей, которые расценили произошедшее как неуважение к историческим памятникам. Кроме того, они считают, что такие мероприятия наносят вред древним архитектурным объектам.



Подобные мероприятия проводятся для официальных делегаций на территории медресе Улугбека (площадь Регистан) на основании утвержденных программ. Банкет, устроенный там 8 сентября, был организован по просьбе первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ​в июне этого года сообщалось о том, что в июне этого года во дворце хивинских ханов власти Хорезма устроили банкет для делегации ЕБРР.