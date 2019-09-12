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|ВсеУзбекский "Центр духовности и просветительства" возглавил журик Минхажидин Ходжиматов
09:55 13.09.2019
Новым руководителем Республиканского центра духовности и просветительства стал Минхажидин Ходжиматов.
Постановлением правительства Узбекистана от 12 сентября руководителем Республиканского центра духовности и просветительства назначен Минхажидин Мирзажанович Ходжиматов. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.
Предыдущим руководителем центра был Алишер Кадиров, в мае избранный лидером партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение").
Поэт и журналист Минхажидин Ходжиматов (Минхожиддин Мирзо) родился в 1965 году, в 1990 году окончил Факультет журналистики Ташкентского государственного университета.
С прошлого года работал заместителем председателя Союза писателей Узбекистана. В 2013-2014 годах был министром по делам культуры и спорта Узбекистана, в 2012-2013 годах - первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании.
Республиканский центр духовности и просветительства был воссоздан в 2017 году постановлением президента путем объединения Республиканского центра духовности и Научно-практического центра национальной идеи и идеологии (в 2006 году он был разделен на эти две организации постановлением первого президента страны).