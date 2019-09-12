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|"Узбеккино" возглавил Фирдавс Абдухаликов
10:03 13.09.2019
Новым главой "Узбеккино" стал руководитель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов.
Генеральным директором Национального агентства "Узбеккино" назначен Фирдавс Фридунович Абдухаликов. Постановление об этом 12 сентября издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.
На этом посту он сменил Фурката Зокирова, возглавлявшего "Узбеккино" с августа 2017 года.
Фирдавс Абдухаликов (1963 г. р.) - выпускник Самаркандского государственного университета (1985). Также имеет высшее экономическое образование.
С 2003 года является председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ. В 2011 году был удостоен звания "Заслуженный журналист Узбекистана".