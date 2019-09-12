Не жили богато - нечего и начинать. В первом послании второго Казпрезидента много денежных посылов. Куда они приведут? - П.Своик

10:32 13.09.2019

Петр Своик, "Время", 12 сентября



Нашим людям что ни дай - все не так! Много лет назад я поехал работать директором одной европейской (но нашей) ТЭЦ, как раз в самую перестройку, когда денег было навалом, а товаров - наоборот. Поскольку директором я был неопытным, брал энтузиазмом. Договорился в пригородном совхозе в обмен, уже не помню на что, о подвозе прямо на проходную молока и колбасы и получил нагоняй от начальников цехов: работницы теперь колготятся с бидончиками и требуют еще холодильники на рабочие места. Финалом стало приобретение женских сапог. Выяснилось, что и с фасоном не угодил, но главное - распределили не тем! Короче, не жили хорошо - нечего и начинать.



А если серьезно, то действительно тройной трудности задача - не просто изыскать недостающие средства, но и так организовать, чтобы получатели только радовались.

К примеру, прошло совсем не­много времени от решения президента ТОКАЕВА простить по 300 тысяч тенге долговой нагрузки не самым богатым заемщикам, Нацио­нальный банк оперативно начал выполнять, как пошли жалобы: оставьте, мы не просили! Дескать, сейчас кредит спишут, а потом за новым уже не придешь - кредитная истории испорчена.



Между тем в прозвучавшем на прошлой неделе первом послании народу второго президента удивительно много новых денежных посылов. Вот навскидку.

Вкладчики ЕНПФ получат право использовать часть накоплений для, например, покупки жилья или получения образования. Государство выделит 240 млрд тенге на жилье для многодетных и малообеспеченных. На реформу МВД выделят 173 млрд тенге, а на финансирование системы медицинского страхования - целых 2,8 трлн. Не за один год, но все равно суммы громадные.

Самая же интригующая акция - это освобождение микро- и малого бизнеса на три года от налогов на доходы. Здесь интрига сразу и в захватывающем дух охвате, и в не очень понятном объеме того, что бюджету предстоит недополучить, а бизнесу - приобрести. Судите сами: сейчас малых предприятий в Казахстане почти 189 тысяч, а работают на них больше миллиона - 1 миллион 132 тысячи человек со средней зарплатой около 140 тысяч тенге. Продукции же производится на 12 трлн тенге в год, в том числе валовая прибыль примерно 10 трлн, а прибыль до налогообложения порядка 7 трлн - это все по данным комитета по статистике. То есть налог на доходы, от которого теперь эта масса малых предприятий освобождается, так что есть от чего отсчитывать.

Плюс тот самый микробизнес - индивидуальные предприниматели тоже немалым числом - более миллиона ста тысяч зарегистрированных и чуть менее 900 тысяч действующих. В основном они платят по 2% от ими же заявляемых доходов. Не так много, зато чуть ли не миллион плательщиков! Или так называемая упрощенка - 3% от дохода, из которых 1,5% идет по линии собственно налога на доходы, другие 1,5% - соцналог. Выгодно плательщику, и государству тоже набегает.



И еще для ощущения масштабов: всего налог на доходы со всех предприятий, включая средние и крупные, в бюджете на этот год более двух триллионов тенге - и это целых 30% от всех налоговых поступлений. Больше приносит только НДС - почти 3 трлн.



Каков же в численном измерении налоговый подарок государства малому бизнесу? В сети встречались утверждения, что совокупные налоги микро- и малого бизнеса в 2018 году оцениваются в 800 млрд тенге, но там не только с доходов, а еще отчисления от зарплат и другие платежи. На заседании Нацсовета была названа сумма предполагаемых бюджетных потерь в 300 миллиардов. С тем еще нюансом, что со следующего года доходы от малого и среднего бизнеса планировалось передать местным бюджетам. То есть попадают прежде всего они. Но сколько потерь-приобретений будет на самом деле - вопрос открытый.



Опытные бухгалтеры (как раз по линии малого бизнеса) говорят, что в прежние годы процветало массовое уклонение от налогов, существовала целая система создаваемого для этого лжепредпринимательства (нередко с участием самих налоговиков), деньги шли широким потоком, но не в бюджет, а в карманы. Сейчас, констатируют они, ситуация радикально улучшилась: Налоговый кодекс и вся нормативная база серьезно упорядочены, работа фис­кальных органов тоже.

Но, как говорится, нет предела совершенству, причем в обе стороны.



Мы, конечно, все узнаем после того, как президентская инициатива пройдет через правительство и парламент в виде корректировки действующего закона о бюджете на 2019-2021 годы (бюджет у нас как раз на три года и принимается) и утверждения уже на новую трехлетку. И вообще, исполнительный аппарат так устроен, что ему нужны не политические декларации, а конкретные нормативные акты, которые он сам себе и составляет, безукоризненно переиначивая под свой аппаратный (либо иной довлеющий) интерес.



К примеру, то же вызвавшее недовольство некоторых одариваемых прощение кредитов - там чисто эксцесс исполнения, ведь создаваемые после политического решения инструкции вполне можно было составить так, что если клиент не хочет, то и не надо. Или чтобы списание кредита никак не отражалось на дальнейшей кредитной истории.



Так и с микробизнесом: посмотрим, что оставят депутаты и министры от намечающейся крупной прорехи в бюджете и большого подарка братьям нашим малым.

Пусть не 800 и не 300 млрд тенге, а хотя бы 100 млрд в каждый год из трех - все равно громадный государственный подарок. Для сравнения: в государственном (то есть совокупном республиканском и всех местных) бюджете на этот год на сельское хозяйство вместе с рыбным и лесным - 538 млрд, на оборону - 641 млрд, а на всю правоохранительную и судебную системы- 900 млрд тенге.

А вообще-то, главный вопрос в другом: коль скоро трехлетние налоговые каникулы устраиваются не во вред бюджету, а на пользу малому бизнесу и его клиентам, впору спросить: а что по замыслу государства должны получить два с лишним миллиона хозяев и работников этой сферы, вся экономика и мы все - население Казахстана?

Давайте прикинем: и малый бизнес, и ИП - это прежде всего торговля во всех ее не самых крупных формах - от придомовых магазинов и продавцов на базарах до интернет-продаж. А уже следом за "купи-продай" идут СТО с автомойками, обменники с ломбардами, нотариусы с адвокатами, немножко строительства и кое-какого производства типа пластиковых окон или мебели на заказ.

А я вам, как специалист по торговому делу (профессионально вожу за женой тележку в супермаркете), скажу: будущее как раз за крупными сетями, малому торговому люду хорошо бы просто выжить. Да и с СТО и обменниками у нас дефицита не наблюдается.

К тому же намечается (как мы тоже знаем из послания) существенное прибавление самозанятых из числа сокращаемых чиновников. Поэтому ключевой вопрос - создание новых производственных рабочих мест в городах и селах-аулах. О чем мы с вами много уже раз говорили и будем долго говорить и впредь... Повод всегда найдется. Так уж устроен этот мир.