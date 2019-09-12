Трое кыргызстанцев приговорены к тюрьме по резонансному делу об изнасиловании в Якутии

10:55 13.09.2019

Трое граждан Кыргызстана получили тюремные сроки по громкому делу об изнасиловании, которое вызвало массовые протесты и антимигрантские погромы в российском дальневосточном регионе Саха-Якутия в марте.

Один из мигрантов из Кыргызстана был признан виновным в похищении и изнасиловании местной жительницы и 11 сентября приговорен к 14 годам тюрьмы. Двое других мужчин были признаны виновными в удержании женщины против ее воли, один из них также признан виновным в изнасиловании. Они приговорены к четырем годам и шести годам тюремного заключения соответственно.

Изнасилование женщины в столице региона Якутске вызвало массовые протесты среди местных жителей, которые потребовали от правительства области выдворить трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Почти все предприятия в Якутске, принадлежавшие выходцам из Центральной Азии, были закрыты, в движении автобусов, среди водителей которых было немало мигрантов, случились сбои. Мигрантам из Центральной Азии было настоятельно рекомендовано оставаться дома для собственной безопасности в течение нескольких дней после инцидента.