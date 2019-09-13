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Болтон-бомбить-всех, или Бессильный цинизм, - И.Шумейко
11:32 13.09.2019

Игорь ШУМЕЙКО | 13.09.2019

Знаковый характер некоторых отставок
Увольнение советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона – событие многоплановое. Его уже связали с прицелом Трампа на избирательную кампанию 2020 года. Болтон, имеющий репутацию суперястреба и прозвище Болтон-бомбить-всех, стал зловещим гротеском. Примечательно, что увольнение произошло накануне 18-й годовщины смертоносной атаки на небоскребы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Есть у отставки Болтона и историческое измерение. Увольнение в апреле 1951 года главнокомандующего войсками США на Дальнем Востоке генерала Дугласа Макартура – событие вроде бы хронологически далекое, но по некоторым параметрам близкое. Этот сторонник войны с СССР выступал, как и Болтон, за ядерные бомбардировки КНДР. В книге "Вторая мировая. Перезагрузка" (2006) я привожу свидетельство Л.М. Кагановича о том, что увольнение Макартура был понято И.В. Сталиным как важный знак и наметило новую внешнеполитическую линию СССР – мирные переговоры по Корее, принципиальное согласие на объединение Германии, сдерживание наиболее радикальных представителей западных компартий и Коминформа как наследника Третьего интернационала. Подробности этой новой линии сталинской внешней политики – отдельная тема, но сейчас важно отметить знаковый характер увольнения "бешеного" Макартура.

Одно из разногласий Болтона с президентом и госсекретарем Помпео также касалось переговоров с Северной Кореей: позиция Болтона-бомбить-всех была гораздо более жесткой. Впрочем, корейский фактор здесь не единственный: аналогичные разногласия были у Болтона и по Ирану, и по Венесуэле, и, видимо, по постсоветским республикам.

Известна особенность экономики США – периодическое возникновение в ней "финансовых "пузырей", которые лопаясь, приводят к кризисам: 1929 год с последующей Великой депрессией; 2008 год также с глобальными последствиями. Некое подобие "пузырям" в экономическом базисе наблюдается и в политической надстройке. Линия "сдерживания" России (СССР) порой доводит до точки параноидального упрямства, а достигнув этой точки, начинает противоречить государственным интересам Соединенных Штатов.

К числу политиков, доводивших дело до такой точки, помимо Макартура и Болтона, можно отнести и министра обороны США Джеймса Форрестола. Правда, этот в марте 1949 года "уволил" себя сам: с воплем "Русские идут!" выбросился из окна 16-го этажа. А ведь тогда у США еще оставалась монополия на ядерное оружие и средства его доставки практически до любой точки СССР.

Сравнение диагноза Форрестола с казусом Болтона не покажется большой натяжкой, если учесть одну из причин увольнения последнего: Болтон склонял к "ливийскому сценарию" в КНДР! В это еще следует хорошенько вдуматься: нападение на страну, обладающую средствами ядерного сдерживания! А в начале 2000-х годов Болтон в качестве заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями внес свой вклад в подготовку и осуществление вторжения в Ирак. По свидетельству конгрессмена-демократа Генри Уоксмена, именно Болтон в 2003 году убедил президента Буша заявить, что, по данным британской разведки, Ирак пытается создать запасы ядерного топлива, перевозя уран из Нигера. Аналогично следует оценить и призывы Болтона ко вторжению в Иран.
Трамп как бизнесмен и как политик все же не совпадает с деятелями типа Сороса, чья деятельность в бизнесе генерирует финансовые "пузыри", а в политике – кризисы. Изгнание Болтона из администрации США – тому иллюстрация.

Интересно в свете этого выглядит и новая команда, получившая в управление Украину, заносившая каждый день своего общения с Болтоном в свой крупный политический актив: куда теперь Коломойскому / Зеленскому отнести достигнутые с Болтоном договоренности?!

Важно, что цинизм Болтона бессилен. Ни один его внешнеполитический проект относительно КНДР, Ирана, Украины, Венесуэлы не принес Соединенным Штатам выгод. А убыток от иракской авантюры, по подсчетам Вильяма Д. Нордхауса, экономиста из Йельского университета, приблизился к 1,9 триллиона долларов.
Заявление Болтона в бытность его представителем США в ООН о том, что международное сообщество "может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, каковой являются Соединенные Штаты", могло сделать (и сделало!) автора подобного заявления гротескно-зловещей фигурой, но не могло послужить поддержкой лозунгу Трампа "Америка прежде всего!". Оказалось, это несовпадающие линии во внешней политике США.

Источник - fondsk.ru
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