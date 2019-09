Волнение в Белом доме. Политическая пауза у Джона Болтона будет недолгой, - В.Прохватилов

13:56 13.09.2019 Волнение в Белом доме

Политическая пауза у Джона Болтона будет недолгой



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона всколыхнула американские верхи. С внешнеполитического капитанского мостика удален едва ли не самый хищный "ястреб".



Отставка неожиданная, и обстоятельства ее не ясны. "Прошлой ночью я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены администрации, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку... Я очень благодарен Джону за его службу", – написал Трамп в "Твиттере" 10 сентября.



Однако Болтон опроверг эту версию Трампа. По словам бывшего советника, это он предложил свою отставку вечером 9 сентября, на что Трамп ответил: "Давайте поговорим об этом завтра".



The Washington Post стало известно, что 10 сентября в Овальном кабинете Белого дома состоялась "жаркая дискуссия", в ходе которой ряд сотрудников администрации обвинили Болтона, что он "слил" в СМИ информацию о том, что "вице-президент Пенс и он были союзниками в противостоянии мирному соглашению с талибами, заключенному Государственным секретарем Помпео". Незадолго до этого Трамп назвал "слив" ложью – "фейковыми новостями", призванными "создать впечатление беспорядка в Белом доме, чего на самом деле нет".



По данным The Washington Post, 10 сентября утром Болтон передал помощнику Трампа заявление об отставке, состоящее всего из двух предложений: "I hereby resign, effective immediately..." (настоящим с этого момента ухожу в отставку). И никаких добрых пожеланий президенту.



Сотрудники Белого дома, не входящие в ближний круг Трампа, были ошеломлены, прочитав об увольнении Болтона. В Пентагоне новость приветствовали. Когда Майк Помпео вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным пришел на брифинг через пару часов после резонансного твита президента, он заявил, что много раз, как и другие сотрудники администрации, не соглашался с Болтоном.



The Washington Post перечисляет тех, кто не оплакивает уход советника по национальной безопасности: "Первая леди Меланья Трамп, вице-президент Майк Пенс, глава администрации Белого дома Мик Малвени, госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучина, множество чиновников Министерства обороны и многочисленные международных лидеров".



На отставку Болтона отреагировал в "Фейсбуке" известный итальянский писатель и публицист Джульетто Кьеза: "Хорошая новость: Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Опасного человека, свирепого неокона, одного из тех, кто сочинили "Проект нового американского века" и изобрели (чтобы не сказать хуже) теракт 11 сентября".



Би-би-си называет Болтона "ястребом" эпохи Джорджа Буша-младшего и неоконом на стероидах. Хорошо известно: для неоконов Америка – не более чем большая дубинка в руках Израиля.



Дональд Трамп не мог не понимать, кого он приглашает в качестве помощника по национальной безопасности. Это заставляет еще раз задуматься о принципе подбора кадров в нынешней администрации США. Между прочим, Трамп за два с половиной года уволил уже третьего советника по национальной безопасности. Это вполне может говорить о том, что ему вообще не нужны никакие советники. Однако возможна и другая интерпретация. Отставка Болтона, креатуры миллиардера Дэвида Коха, состоялась менее чем через две недели после смерти последнего. Кроме того, увольнение Болтона произошло сразу после его поездки на Украину, в Беларусь и Молдову, где он пытался организовать региональный антироссийский альянс.



Дожидался ли Трамп, когда Болтон окончательно скомпрометирует себя в глазах американских военных? Такое возможно. Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в книге мемуаров "Позывной Хаос: наука побеждать" (Call Sign Chaos: Learning to Lead), которая на днях появилась на прилавках американских магазинов, размышляет о том, как получилось, что самая мощная армия в мире раз за разом допускала стратегические ошибки на Ближнем Востоке – от Афганистана и Ирака до Ирана. Мэттис уверен, что это было следствием отсутствия стратегического подхода и неспособности учитывать свои же исторический опыт и ошибки.



Военный аналитик Рачья Арзуманян в интервью ФСК указал на причины неудач Америки, о которых пишет Мэттис: "Отсутствие стратегии ничем не восполнить – старо как мир, но по-прежнему актуально. Победа в холодной войне вскружила голову победителю, посчитавшему, что можно отбросить в сторону стратегию и оперировать методами иррегулярной войны, ведя "войну с глобальным терроризмом". Это позволило России выйти из нокдауна, пользуясь тем, что все были уверены, что это нокаут. Еще одним бенефициаром стратегической безграмотности Америки, безусловно, стал Китай, который использовал занятость США иррегулярщиной для тихого рывка и достижения статуса сверхдержавы. Если бы не увлечение США "мелкими" войнами на Ближнем Востоке, такой рывок был бы прерван. Иран как региональный центр также выиграл от стратегически ошибочной внешней политики США".



Джон Болтон упорно не желал признавать, что линия неоконов не приносит Америке победу нигде. Он решительно поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году. Став советником Трампа, ратовал за упреждающий удар по Северной Корее и свержение режима в Иране. Задавал тон в попытках свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



В течение недели после того, как Болтон стал советником президента США по национальной безопасности, Трамп санкционировал ракетный удар по Сирии. Месяц спустя он вывел США из иранской ядерной сделки. Оба решения были инициированы Болтоном, но ни на дюйм не продвинули США в достижении поставленных целей.



Болтон резко возражал против встреч Трампа с Ким Чен Ыном и заявленного президентом США вывода американских войск из Сирии. Ему не нравились отношения Трампа с Путиным. Он был против готовности Трампа встретиться с президентом Ирана Роухани.



Считается, что каплей, которая переполнила чашу терпения 45-го президента США, стала позиция Болтона по Афганистану. Увольнение советника произошло после того, как он был отстранен от политических дискуссий в администрации по Афганистану. Трамп давно настаивал на выводе американских войск из Афганистана, чтобы положить конец 18-летней войне, Болтон же выступал за расширение военного присутствия. Незадолго до своей отставки Болтон был исключен из числа участников совещаний по Афганистану. Он возражал против идеи Трампа пригласить для переговоров лидеров талибов в Кэмп-Дэвид. И, согласно источникам CNN, он это сказал Трампу прямо в лицо. Во время их последнего разговора, согласно источникам Time, Болтон атаковал Трампа вопросом: "Почему вы встречаетесь с Роухани?"



"Во всех трех странах – Северной Корее, Иране и Венесуэле – Болтон хотел войны, а президент – нет", – рассказал Фернандо Катц, который был помощником генерала Герберта Макмастера в бытность того советником по национальной безопасности.



Популярный радиоведущий Хэл Тернер выразил глубокое удовлетворение отставкой Болтона. "Мне показалось, что Болтон больше заботился об интересах Израиля, чем Соединенных Штатов", – отметил Тернер.



В последние месяцы Трамп был завален жалобами на Болтона. Майк Пенс и Мик Малвани, которые встретили Трампа 9 сентября в Фейетвилле (Северная Каролина), куда он прибыл для поддержки кандидатов-республиканцев на дополнительных выборах в палату представителей, пожаловались президенту, что "Болтон становится все более "абразивным" и занимается саморекламой".



"Трамп отчаянно пытается заключить ряд соглашений, пусть даже и косметических, до выборов 2020 года, по Афганистану, Ирану и Северной Корее и рассматривает Болтона как помеху", – сказал CNN Колин Кал, бывший сотрудник администрации Обамы.



Однако действительно ли "помеха" устранена? До следующих выборов президента США остается меньше четырнадцати месяцев, а политическая пауза у Джона Болтона будет недолгой, предрекает Forbs: "Ждите его на телевидении выступающим за применение силы и отказ от договоров". Поляризация американского общества и раскол американских элит не дают оснований усомниться в этом прогнозе. Источник - Фонд Стратегической Культуры

