 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аша Матай разматывает скандал. На КазТВ все куплено папиками для своих токалок Аша Матай разматывает скандал. На КазТВ все куплено "папиками" для своих "токалок"
14:02 13.09.2019

Неизвестные пытаются сорвать выход нового ток-шоу на Первом канале Евразия

Как предполагает сама Аша Матай, кто-то из чиновников или бизнесменов хочет видеть свою родственницу или, что скорее всего, возлюбленную в роли ведущей большого проекта

На первом канале Евразия в конце сентября должно стартовать новое ток-шоу "Qalauym live", которое приходит на смену популярного и нашумевшего в свое время реалити ток- шоу "Калаулым". Еще не успев выйти, новое ток-шоу уже обрастает скандалами, передает Zakon.kz.

Ведущая шоу Аша Матай написала в своем Instagram о том, что ей предлагали большую сумму денег за то, чтобы она отказалась от ведения шоу и продвинула на свое место другую ведущую. Как предполагает сама Аша Матай, кто-то из чиновников или бизнесменов хочет видеть свою родственницу или, что скорее всего, возлюбленную в роли ведущей большого проекта на центральном канале.

Как рассказала Аша Матай корреспонденту zakon.kz, это предложение ее так обескуражило, что она несколько секунд даже не знала, что ответить. Потом заявила звонящим, что ни за какие деньги не пойдет на этот шаг. Во-первых, она связана словом, во-вторых заключила контракт с каналом. На что звонившие, совершенно спокойно сказали: "Ничего страшного, скажешь, что заболела, да и всего делов-то". На что Аша сказала: "Нет", и положила трубку.

Так же, как сообщили нашему корреспонденту сотрудники творческой группы нового ток-шоу, предложения не участвовать в новом шоу и даже угрозы различного характера получали и другие участники. А одна из участниц вынуждена была отказаться от участия в шоу, так как ей пригрозили опубликовать ее фото интимного характера. Как эти фото попали в руки шантажистов не известно.

Руководители Первого канала Евразия не стали комментировать слова Аши Матай, сообщив, что сейчас проводится проверка и в дальнейшем будет приниматься решение об обращении в правоохранительные органы.


Источник - Zakon.kz
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