Сына назвали - Аткинсон Тамшыбулак Алатау. В Талдыкоргане презентовали книгу о приключениях британской семьи в Казахстане в 1848 г

14:15 13.09.2019

В Талдыкоргане презентовали книгу о приключениях семьи Аткинсонов в Казахстане



В Талдыкоргане презентовали книгу английского путешественника и писателя Джона Месси Стюарта о приключениях семьи Аткинсонов в Казахстане.



Книга "Томас, Люси и Алатау: Приключения Аткинсонов в Сибири и Казахской степи" повествует о семье известного путешественника Томаса Аткинсона, который был первым англичанином, посетившим Страну Великой степи. А его потомки Пол и Шарлин Далквист совершили вояж в Казахстан в 2016 году. Главным образом их интересовали места в Алматинской области, описанные и зарисованные их предком в путевых заметках.



Впервые Томас Аткинсон побывал в Казахстане в 1844 году, когда совершал путешествие через Урал к Алтаю. В этом походе его сопровождала супруга Люси. Сын четы Аткинсонов появился на свет вблизи казацкой заставы "Капал" в 1848 году, когда непогода заставила их остаться там на зимовку. Первенца нарекли Тамшыбулак Алатау – в честь места, где он родился.



Я потратил несколько лет на исследования, чтобы собрать материал для этой книги. В Великобритании ей дали высокую оценку члены Королевского географического общества и экспертного сообщества Соединенного Королевства, она полюбилась читателям. Сейчас я презентую ее жителям Жетысу, – сказал Джон Месси Стюарт. – Надеюсь, что современные казахстанцы ее встретят так же тепло, как их предки встречали Томаса и Люси.



Лариса ШТОППЕЛЬ | Алматинская область