 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.09.2019
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Галина Муленкова представила свою новую книгу Алматинские легенды Галина Муленкова представила свою новую книгу "Алматинские легенды"
14:18 13.09.2019

Снежный человек, Тянь-Шаньская дева и двойник. Мистических обитателей алматинских гор описала в своей книге Галина Муленкова

Журналист и писатель Галина Муленкова представила в южной столице свою книгу "Алматинские легенды. Истории в духе мистического реализма". В ней автор описала рассказы своих друзей-альпинистов о необычных, а порой и необъяснимых случаях в горах.

Участники презентации, среди которых было немало известных спортсменов, вспомнили товарищей, пропавших во время недавней экспедиции на пик Победы: Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Галина принимала участие в их поиске.

Скорее всего, они погибли в тот день, когда в последний раз выходили на связь, 16 августа, – говорит она. – Мы их искали еще две недели, летали на трех вертолетах.

Горы – это не только красота и романтика, но и постоянная опасность.

Когда, впервые приехав в Алматы, я побывала в горах, у меня появилось чувство страха перед этим каменным морем и уважение к людям, которые его не боятся, – отметила консул российского Генконсульства в Алматы и организатор творческого вечера Ирина Переверзева. – Потом я стала читать книги Галины Муленковой и им обязана преодолением страха перед горами.

В книге Галины Муленковой есть истории о том, как альпинисты повстречали снежного человека и Тянь-Шаньскую деву – героиню старой легенды. Правдивость одного из опубликованных в книге рассказов альпинист Ринат Хайбуллин подтвердил лично. Много лет назад, оказавшись в опасной ситуации около пика Победы, он увидел своего двойника, который помог ему выйти на дорогу, а потом исчез.

Я всегда был прагматиком – по специальности инженер. Ни до, ни после ничего подобного со мной не случалось, – говорит Хайбуллин. – Не скажу, что после этого я сильно поверил в астральные дела, но теперь, на всякий случай, ничего не отвергаю.

Ярослав РАЗУМОВ | Алматы

Источник - Экспресс-К
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