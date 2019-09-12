Таджикское горюче-смазочное ЗАО "Фароз" идет на самоуничтожение

16:00 13.09.2019

ЗАО "Фароз", одна из известных корпораций страны объявила о приостановлении своей деятельности.

Это исходит из их письма в Налоговый комитет Таджикистана, в котором говориться, что они не выдержали конкуренции на рынке горюче-смазочных материалов из-за чего объявляют свое банкротство.



Эту информацию экспертное сообщество восприняло с удивлением, так как в последние годы вплоть до настоящего времени компания активна входила в самые разные сферы экономики – от образования и медицины, до строительства, туристического бизнеса, банковского дела и металлургии, и каких-либо признаков их "недомогания" заметно не было. Совсем недавно ими был запущен в столице новый туристическо-рекреационный центр "Кули Душанбе" (большой аквапарк).



В письме в Налоговый комитет, который стал доступен редакции Радио Озоди, о имени гендиректора ЗАО "Фароз" Азамата Косимова говорится, что "помимо указанной причины на финансовую не благополучность Общества [их АО] также повлиял глобальный экономический спад, затронувший и местный регион".

Пока СМИ активно передают новости о самоинициированном банкротстве компании, заместитель гендиректора "Фароз" Исматулло Зиеев в интервью Радио Озоди 13-го сентября заявил, что сейчас они [менеджмент компании] заняты открытием ряда новых объектов и письмо в Налоговой комитет прокомментируют через неделю, когда получат "более полную информацию".

Ранее представители "Фароз" отмечали, что компания была создана в 2008 году и вначале была нацелена на ввоз и реализацию ГСМ. Но в последние годы она серьезно расширила сферу своих интересов и теперь это также сбор лекарственной ферулы, поставка автомобильных госномеров, проведение техосмотра автомобилей, учебные центры по автовождению, производство змеиного яда, туристические объекты – СПА, горнолыжный курорт, разное строительство, владение месторождениями, металлургия, банковская деятельность, медицинская диагностика и многое иное.

Информация о намерении банкротства компании впервые была обнародована 12 сентября на сайте "Ахбор.ком".

Один из бизнес-аналитиков на условиях анонимности сказал Радио Озоди: "Странная новость, никакая компания в расцвете своей бизнес-активности не объявляет о банкротстве. Но компании имеют право в любой момент уйти с рынка и "Фароз", как видно, хочет это использовать. Возможно, названы не истинные причины, но пока мы располагаем этим официальным сообщением, и к сказанному трудно что-то еще добавить".

Мехр Собириен, экономический обозреватель, отметил, что "деятельность компании не была прозрачной, поэтому определить истинные причины такого намерения менеджмента компании невозможно".

В интервью Радио Озоди пресс-секретарь компании "Фароз" Дилором Рахимова посетовала на негативное восприятие частью общественности деятельности компании.

"Вместо того, чтобы нас поблагодарили за те заслуги и вклад в развитие и благоустройство страны, мы слышим лишь одну критику и претензии. Чего бы не коснулся "Фароз", все приукрашается и модернизируется. Видели, как изменилась база "Сафед-дара"? Все это, увы, не принимается во внимание, все пишут и пишут против нас, и руководство приняло решение закрываться".

OCCRP: может быть они теперь будут скрывать свой бизнес за другим именем



Руководитель редакции OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности) Илья Лозовский в интервью Радиои Озоди 13 сентября заявил, что возможно, решение компании "Фароз" о самоликвидации связано с испорченной репутацией. "Можно предполагать, что после того, как мы разоблачили эту компанию и показали, что она зарабатывает много денег и ею владеет зять президента Шамсулло Сохибов, иностранные компании не стали больше с ней работать и им самим стало неловко. Поэтому они решились на это. Раз эта новость распространилась в Таджикистане, может они поняли, что не могут больше продолжать свою деятельность, как раньше. Мы в своем расследовании показали, что компания очень успешная и в этом деле всячески помогает правительство. Они были конкурентоспособны только из-за того, что правительство им помогало".

На вопрос о том, не кажется ли ему странным решение компании завершить дела в тот момент, когда она считается успешной, Илья Лозовский заявил: "Они, видимо решили, что имя компании "Фароз" ассоциируется с той "большой историей". Сейчас если кто-то прогуглит имя "Фароз", они сразу наткнутся на расследование, где объясняется насколько компания получало выгоду от коррупционных схем, и может быть они теперь будут скрывать свой бизнес за другим именем. Возможно, что они не сворачивают свой бизнес, а просто передают активы какой-нибудь другой компании".

"Чтобы не создавать негативный имидж в обществе"

Сафарали Амонов, экономический обозреватель уверен, что решение о самоликвидации компании имеет больше политическую подоплеку. В интервью Радио Озоди, он сказал, что в таджикском обществе "прекрасно понимают важность вертикальных и семейных связей и ценностей, но все же существует определенный предел, через который не решается переступить власть имущие. Поэтому полагаю было принято решение разделить компанию "Фароз" на более мелкие структурные подразделения, чтобы не создавать негативный имидж в обществе. Таким образом, это вариант скрыть прямые связи с первым лицом, который, думаю, понимает все нюансы и психологию масс. В целом, общество, на мой взгляд, каждый раз негативно реагирует на появление очередной компании, которая имеет связи на верху и системе приходится адаптироваться под новые реалии. Важно понимать, что вся эта реструктуризация не нацелена на улучшение делового климата для бизнеса в целом, а служит лишь тактическим решением для одной отдельно взятой структуры".

Компания "Фароз" никогда не называла имен своих владельцев, но СМИ отмечали, что она принадлежит членам семьи президента Эмомали Рахмона. В июне 2018 года журналисты международного Центра расследования коррупции OCCRP в своей публикации указали собственником компании Шамсулло Сохибова, являющегося одним из зятьев президента страны. Организация указала на то, что "Фароз" монополист в серии прибыльных отраслей страны. В самой компании на их публикацию никак не отреагировали.

Дилором Рахимова отмечает, что разные фирмы и предприятия, имеющие отношение к "Фароз" продолжат свою работу "как самостоятельные структуры".

При этом в письме Азамата Косимова в Налоговый комитет говорится, что "все имущество компании "Фароз" будет выставлено на продажу". Как и когда именно начнется распродажа имущества компании, пока не сообщается.