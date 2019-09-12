В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"

18:47 13.09.2019

Загадочный межзвездный объект вошел в Солнечную систему



Астрономы обнаружили второй объект, который прилетел в Солнечную систему из межзведного пространства, сообщает Naked Science. Комету-пришельца из другой планетной системы открыл в конце августа 2019 года астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов. Теперь открытие признали официально, комете присвоили обозначение C/2019 Q4. В конце октября небесное тело должно пройти между орбитами Юпитера и Марса. А к концу года - сблизится с Землей на расстояние до 150 миллионов километров, что позволит пронаблюдать ее поведение в деталях.Комета может достигнуть 17-й звездной величины, то есть будет сравнительно яркой на земном небе. Объект летит так быстро, что гравитация Солнца не способна его удержать, поэтому начиная с 2020 года комета начнет удаляться и еще через тысячи лет покинет Солнечную систему.Параметры у кометы очень необычны. Во-первых, ее скорость относительно Солнца составляет 30,5 километров в секунду. Во-вторых, у нее крайне необычная орбита - ее эксцентриситет больше трех.



До сих пор все открытые в Солнечной системе тела имели эксцентриситет много меньше, менее 1,2.Траектория кометы Борисова выделена зеленым и сине-зеленым, хорошо видно, что она проходит через Солнечную систему насквозь.



© Orbitsimulator.comДо открытия Борисова были известны всего два тела с эксцентриситетом заметно более единицы. Первое - комета C/1980 E1, открытая в 1980 году, ее эксцентриситет равнялся 1,057. Тем не менее, это была вполне обычная комета из Солнечной системы. Вторым объектом с эксцентриситетом орбиты более единицы - а точнее, 1,20 - был астероид Оумуамуа, открытый в 2018 году. Анализ его орбиты показал, что он родился за пределами Солнечной системы и просто пролетает через нее со скоростью 26,33 километра в секунду. Так этот объект получил статус первого известного межзвездного астероида.Астероид 1I/Оумуамуа в представлении художника. © NASA



Комета C/2019 Q4 (Borisov) отличается от Оумуамуа тем, что ее скорость заметно выше, а кроме того, у нее есть кома - хвост, указывающий на активное испускание кометой газов. Кроме того, ее эксцентриситет выше трех, то есть намного больше, чем у любого известного ранее тела. Комета проносится через нашу систему с довольно умеренным отклонением от прямой траектории - "навылет".