Снятый с акимов Шымкента за клиническое раздолбайство Г.Абдрахимов трудоустроен советником Каз-премьер-министра

21:40 13.09.2019

Габидулла Абдрахимов получил новую должность вчера,



Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич родился 23 января 1975 года в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская). Имеет два высших образования: экономика, государственное администрирование.В разные годы возглавлял Агентство по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции, был руководителем Канцелярии премьер-министра, заместителем руководителя Администрации Президента и секретарем партии "Нур Отан". Габидулла Абдрахимов покинул пост акима Шымкента в конце июля. Его место занял Ерлан Айтаханов.