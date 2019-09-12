Александр Бородай: Донбасс обратно интегрировать в Украину уже невозможно

22:01 13.09.2019 интервью ANNA-news



Гражданская война на Донбассе продолжается уже более 5 лет. Новостные ресурсы все реже сообщают о сводках с полей этой невидимой войны. Информационное поле России, в погоне за рейтингами, упрямо не замечает борьбу за существование Молодых Республик.

Однако это не самая большая проблема Донбасса. Куда опасней для него движения и дискуссии, инициируемые некоторыми властными группами, в том числе и на федеральных каналах.



Казалось бы, как такие заявления, противоречащие Российскому законодательству, вообще могут транслироваться на одном из ведущих каналов страны? Сам диалог между противоборствующими сторонами необходим, но такими ли методами?

Зачем некоторые властные элиты толкают Республики назад в состав Украины? Кому и зачем необходимо окончить эту войну капитуляцией вооруженных сил ЛНР и ДНР? И куда вообще может привести жителей Донбасса эта извилистая дорожка бизнес-интересов?

24 августа, когда Украина праздновала День Независимости, на российском федеральном канале, в рамках передачи "Окопная правда", состоялась встреча военнослужащих из состава вооруженных сил ЛДНР и ВСУ. Говорили о мире. Говорили о том, как и почему началась эта братоубийственная война.



- Николай, вы же тоже луганский. Как могло так случиться, что вы начали стрелять друг в друга?" - задал вопрос ведущий одного из таких шоу боевику из запрещенного на территории России формирования "Айдар" Николаю Найдину.



- Дело в том, что я прекрасно понимал, что происходит. Сергей может быть и не хотел, чтоб война у нас дома была, немного его обманули, я так считаю. Не знаю, как он считает, я считаю, что обманули не только его. Обманули всех луганчан, всех дончан, в Крыму обманутые. Обманула Россия. Все школы, все больницы обстреливали или россияне, или сепаратисты местные, - ответил боевик.

Александр Бородай, Глава Союза добровольцев Донбасса. Попытки каких-то разговоров с реальным противником, когда война не закончена, мертвые не похоронены, и вообще-то война еще идет, выглядят очень несерьезно, некрасиво и плохо. Выглядит как соглашательство и, по сути дела, предательство. Для меня очевидно, что эта передача появилась на государственном канале российского телевидения совершенно не случайно. Очевидно, что за ней стоят какие-то силы в элите Российской Федерации, которые сейчас, с приходом Зеленского, все больше и больше думают о каких-то "договорничках" вокруг ситуации на Украине, ситуации внутри республик Донбасса.



Успокаивает в этой ситуации только одно: никакие реальные договорняки, никакая реальная передача республик Донбасса обратно в Украину просто уже невозможна, абсолютно, это абсурд. В любом случае, эта попытка бессмысленная и неудачная, но она характеризует то состояние умов, которое есть, слава богу, только у небольшой части российской элиты.



Хочется напомнить, что именно Александр Бородай, в качестве премьер-министра ДНР, проводил первую трехстороннюю встречу с официальными представителями России и Украины. Встреча состоялась в Донецке, 23 июня 2014 года. Именно на ней и было принято решение о первом прекращении огня между Республиками и Украиной.

"Мы, в ответ на прекращение огня со стороны Киева, обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Не вести боевые действия со своей стороны" - отметил тогда премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Однако уже на следующий день, 24 июня 2014 года, ВСУ нарушили все договоренности. Был нанесен артиллерийский удар по Славянску, району г. Снежное, Саур-Могиле, а в районе аэропорта украинская сторона ввязалась в бой с силами ДНР. Применялась бронетехника и артиллерия.



"Сегодня шел "обычный", "нормальный", день войны. У нас есть погибшие и раненые, есть погибшие и раненые со стороны противника. Поэтому, собственно говоря, я сейчас и заявляю, что никакого прекращения огня не было, и, судя по всему, уже и не будет" - уточнил ситуацию Александр Бородай.



Уже тогда стало понятно, что украинская сторона, по сути, недоговороспособна, а вся риторика Порошенко, незадолго до этого принявшего пост президента Украины – это риторика западных кукловодов.



"Раньше Славянск был символом террора и насилия, сегодня Славянск является символом освобожденного Донбасса" - высказывался на улице оккупированного ВСУ города Петр Порошенко, стоя в камуфляже.

За ним пришел Зеленский. "Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали, но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить - мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди" - пафосно обещал в предвыборных выступлениях будущий президент.



На заявлениях о необходимости завершения войны - сделал себе рейтинги. Стал Президентом Украины. Однако обещания "Зе" так и остались обещаниями.

Александр Бородай, Глава Союза добровольцев Донбасса: Мы же понимаем, что Украина - это оккупированная территория, по сути дела, на сегодняшний день. Конечно, есть свои нюансы, некая экономическая мощная сила в лице Коломойского, есть формальная власть в лице веселого клоуна Зеленского. Но по сути дела - это территория, которая оккупирована. И оккупирована она Соединенными Штатами Америки. Что захотят там делать Соединенные Штаты, то они и будут делать. А они, в силу того, что находятся в противостоянии с Россией, как с государством, понятно, не дадут создаться такой ситуации, при которой с территорией Украины может возникнуть какой-то мир.



Да, собственно это история, которая продолжается уже 5 лет. Это такой полузамороженный конфликт, который влечет за собой человеческий жертвы и очень напряженную ситуацию в самих республиках Донбасса. Правда, когда говорят о том, что республики Донбасса вот-вот как-то покосятся и рухнут под давлением внешних угроз, я считаю, что внешняя угроза пока не так велика. И угрозы прорыва фронта с украинской стороны - это конечно угрозы, которые отметать не стоит вообще, но говорить об их принципиальной значимости пока не имеет смысла, потому, что значительно большие угрозы для существования республик расположены в области экономики и того, что Донбасс живет крайне тяжело с экономической точки зрения.



Конечно, в этой связи трудно не упомянуть фамилию господина Курченко, который является на сегодняшний день, не без помощи некоторых московских чиновников и представителей московской элиты, фактически экономическим диктатором Донбасса. Причем экономическим диктатором крайне неудачным, мягко выражаясь. Понимаете, народное сознание склонно к тому, чтобы любого богатого или сверхбогатого человека считать бизнесменом. Но есть разница между бизнесменом и вором. Я думаю, всем разумным людям понятно, к какой категории относится Курченко, плачевный отросток от зловонного куста Януковича. И конечно, всем патриотам России и всем тем, кто принимает решение, надо подумать о том, сохранять ли экономическую монополию Курченко на Донбассе или как-то с этим все-таки надо уже расстаться. И честно говоря, плачевные результаты деятельности его и его команды там они настолько хорошо известны, что приверженность некоторых, скажем так, "москвичей" к курсу на сотрудничество с господином Курченко прямо вызывает у меня большие сомнения и подозрения: не кроется ли в этом какая-то личная заинтересованность.

Также стоит отметить важную деталь. 7 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С одной стороны – это важный шаг на пути к началу мирного диалога и урегулирования ситуации на Донбассе, с другой – украинская сторона снова показала свое лицо, нарушив договоренности.



Александр Бородай, Глава Союза добровольцев Донбасса: Мы, как и всегда, когда имеем дело с украинской стороной, сталкиваемся с откровенным обманом, потому что те люди, которые должны были войти в этот обмен, или не вошли вообще, не попали в списки пленных или попали в списки пленных, но не были возвращены. Я имею ввиду, например, уже нашумевшую фамилию Гаджиев, все ее знают. Есть такой человек, попал в плен в боевой ситуации, должен был быть возвращен, в списках на обмен был до самого последнего момента, но возвращен не был. И таких людей, которые тоже попали в плен в боевых ситуациях тоже есть некоторое количество, и о них почему-то никто даже не задумался. Вместо этого нам возвращают людей, граждан Украины, которые были осуждены по статье госизмена на какие-то странные смешные сроки по полутора лет, потому что, видимо, не нашлось по большому счету за что их осуждать. Вот они тоже оказались в этом обмене. Я вообще самому обмену, понятное дело, не могу не радоваться. Потому, что какое-то количество порядочных и достойных людей вернулось на Родину. Но при этом мы понимаем, что огромное количество русских людей остались в тюрьмах Украины, в тюрьмах СБУ. В том числе и тех людей, которые никакого участия ни в каких боевых действиях не принимали, а просто из-за своей пророссийской позиции, из-за русской позиции оказались осуждены на большие сроки. Это и те же одесситы, и уроженцы других частей Украины. Они как были заложниками-заключенными, так и продолжают ими оставаться.



Следующим этапом, вероятно, станет обмен военнопленными между Украиной и Народными Республиками. На этом пути есть ряд вопросов, то же согласование списков. Но самым важным шагом с украинской стороны станет полное окончание военных действий. Однако на данный момент, почти каждый день, в результате действий формирований Украины, в Республиках фиксируются случаи обстрелов, в которых погибают бойцы НМ, ранения получают мирные жители, уничтожается инфраструктура, дома. Многие жители Донбасса испытывают диссонанс: в телевизоре говорят об очередном перемирии, а за окном опять слышны звуки прилетов. Донбасс опасается, что политика может интегрировать его назад в состав Украины.

Александр Бородай, Глава Союза добровольцев Донбасса: Донбасс и по-человечески, и экономически, и политически уже интегрирован в Россию. Жители Донбасса сейчас получают российские паспорта: да, медленно, да, с кучей бюрократических проволочек. Быстро или долго, но все русские люди Донбасса, которые хотят получить российские паспорта, российские паспорта получат. Территории Донбасса обратно интегрировать в Украину невозможно уже. Все, маховик истории свое движение в этом плане завершил. Поэтому все эти попытки договорняков - это всего лишь информационный шлейф, такой туман войны. А то, что война не закончилась - это правда. И проблема не решена. Но я говорил много лет до войны это, и сейчас говорю: проблема, конечно, окончательно решится, скорее всего, в Киеве. Просто сама Украина очень склонна по экономическим, политическим и этническим соображениям к распаду. Сейчас пока единство киевской Украины удерживается железной рукой американских спецслужб, но в какой-то момент эта рука ослабеет, и Украина распадется. И тогда нам придется иметь дело с очень большой колоссальной проблемой, но эта проблема будет состоять в том, что, вероятнее всего, России так или иначе придется интегрировать в себя ряд территорий бывшей Украины, так, как это сделано уже, например, с Крымом. Будем ждать. Источник - завтра

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