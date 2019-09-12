 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
22:12 13.09.2019

Египет уже объявил, что намерен стать региональным газовым хабом, который сможет сжижать и поставлять газ в Европу

Страна начнет получать израильский природный газ в объеме около 5,7 млн куб. м. в сутки, а в 2020 г. объемы возрастут до 14 млн куб. м. ежедневно, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".
Израильские Delek Drilling LP, Noble Energy и Egyptian East Gas Co. в прошлом году подписали соглашение о приобретении контроля над трубопроводом East Mediterranean Gas Co., (EMG) который соединяет южный Израиль с Синайским полуостровом в Египте.
Газопровод EMG будет наполнятся газом с месторождений "Левиафан" и "Тамар", крупнейших на средиземноморском шельфе Израиля, к которому присоединится египетское месторождение "Зохр".

Египет уже объявил, что намерен стать региональным газовым хабом, который сможет сжижать и поставлять газ в Европу.
В ближайшее время "Зохр", "Левиафан" и "Тамар" смогут добывать до 50 млрд куб. м. ежегодно. Однако, учитывая растущие потребности самого Израиля, Иордании, Палестины и Ливана, месторождения вряд ли смогут обеспечить Европе больше, чем 20–25 млрд куб. газа в год. Но и это довольно внушительные объемы.
Европа же потребление газа будет только наращивать и ее потребность должна вырасти с нынешних примерно 426 до 440 млрд куб. м. к 2030 г.

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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568401920
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