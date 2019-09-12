США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть

00:00 14.09.2019

Министерство финансов США призывает все страны мира отказаться от покупки нефти у Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансирование терроризма Маршалл Биллингсли.



Напомним, что США всячески обвиняют Иран в том, что он якобы финансирует терроризм. После прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Тегерана резко ужесточилась. Трамп вышел из соглашения по иранскому атому и восстановил режим американских санкций против Ирана.

Теперь Вашингтон добивается того, чтобы полностью прекратить экспорт иранской нефти.



Обвинение в финансировании терроризма вновь используется для того, чтобы убедить покупателей иранской нефти отказаться от нее.

"Противостоять терроризму - значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть", - сказал Биллингсли.

Он подчеркнул, что США продолжат давление на Иран всеми возможными способами.



История вопроса

Основными темами новостей данного сюжета являются нарастание политико-дипломатической и военной напряженности между США и Ираном в форме заявлений той или иной степени резкости официальных представителей обеих стран, противодействие США влиянию Ирана на Ближнем Востоке в целом и в левантийской зоне в особенности, экономические и другие виды санкций США против Ирана.