"Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей

00:06 14.09.2019 Почему "партия власти" теряет власть на ходу?

выборы в Мосгордуму, или почему элита деградирует

Александр Халдей



Элита деградирует потому, что у нее нет больше стимулов для сверхусилий. Ее цели давно достигнуты. Именно потому элита разлагается и рано или поздно уйдет с исторической сцены, уступая место формирующейся контрэлите. Это довольно понятный тезис, и он не нуждается в дополнительных доказательствах.

Непонятно другое – в России, где значительная часть политической и административной элиты декоративная, инструментально-технологическая, кто на самом деле является элитой? Если Южная Корея и Япония держатся на пяти – двадцати семьях, а элита Запада – на трехстах, то на ком держится Россия? Не та, что "Единая", а та, что Великая?



Выборы в Мосгордуму показали очень неутешительные диагнозы для оценки состояния власти. Она практически демонстративно отказалась от своей главной партии, в большинстве округов России выдвигая своих представителей чуть ли не как нелегалов, всячески скрывавших свою связь с партией власти и шедших как самовыдвиженцы.



А оппозиция с увлечением преследовала их, и превратила в спорт охоту на таких "кандидатов под прикрытием". Со свистом и улюлюканьем скрытых единороссов травили, раскрывали и гнали, как зайцев на охоте. Эксперты и избиратели сделали однозначный вывод о том, что "власть боится и старается обмануть электорат". Действительно, ничем иным кампанию по законспирированному выведению массы тайных единороссов на эти выборы не объяснишь.

Другим критерием вырождения столичной политической элиты и всей системы ее номенклатурного рекрутирования стало назначение неопытных и неумелых политтехнологов, которые не смогли выбрать правильные стратегии и использовать даже имеющиеся сильные стороны Собянина как мэра, чтобы защитить его кандидатов. Несмотря на колоссальные финансовые вливания, создание армии внештатных агитаторов в интернете, пропагандистская кампания столичной властью проиграна с треском – это доказывают результаты "партии власти", если их сравнить с 2014 годом.

В результате перехват инициативы оппозицией оказался решающим. "Единая Россия" показала, что без административного ресурса она проигрывает или едва-едва набирает перевес над вялой и блеклой системной оппозицией. И то такие победы получаются там, где электорат пассивен или не взорван единой протестной повесткой.



Причина такой работы проста: у исполнителей нет стимулов напрягаться в работе. Власть уже получена, и освоить бюджеты на пиар для них важнее реальной стратегии. Все прочее сделают телевизор и административный ресурс на уровне членов избирательных комиссий. А на следующий день после выборов уже никому ничего не надо.



Однако то, что работает на региональном уровне (подбор кандидатов с низким антирейтингом), не сработает на уровне федеральном. И власть это понимает, готовя перемены в оформлении политической системы перед 2022 годом. Вполне возможно, что перед думскими выборами придется поменять премьера, который не сможет без применения административного ресурса обеспечить победу "Единой России" на выборах. А это значит, что замене подлежат и все прочие руководители думских партий. Ребрендинг состоится накануне федеральных парламентских выборов.



Тем временем ситуация в экономике продолжает ухудшаться. Интернет-сервис "Работа.ру" провел соцопрос, согласно которому выяснилось, что 86% ищущих работу россиян в возрасте старше 18 лет во всех регионах недовольны своей зарплатой. 76% готовы работать за более высокую оплату, не готовы – 14%, и 10% затруднились с ответом.



При этом общество оказалось вовлечено в спор главы Минэка М. Орешкина с главой ЦБ РФ Э. Набиуллиной о том, что темпы роста токсичной кредитной задолженности населения уже стали угрозой не экономического, а политического характера. И президент России Владимир Путин согласился с М. Орешкиным.

То есть падающие доходы загоняют население в ловушку, выход из которой оно будет искать в протестах, радикализируя их требования пропорционально ухудшению своего материального положения.

А тем временем в стране закрывается малый бизнес – основной поставщик рабочих мест, роста зарплаты и снижения безработицы на местах. Причиной становится не только рост налогов и тарифов монополистов, но и такие феномены, как рост в 4 раза стоимости рекламы при общем падении покупательной способности населения. Бизнес уходит, но и на рынке рабочей силы освободившихся людей никто не ждет.



Под крышкой такого котла давление медленно, но верно возрастает. Разгон идет легко, так как инерцию покоя сломала пенсионная реформа, сопровождаемая ростом цен на бензин и ростом НДС. В СССР не существовало никаких пенсионных фондов. Но пенсии выплачивались регулярно и не позволяли старикам жить в нищете. Государство формировало пенсии из всех имеющихся средств.

Нынешний принцип организации пенсионного дела, как и все принципы существующей системы, видит в Пенсионном фонде, прежде всего, источник коррупции и финансовых манипуляций. Пенсионный фонд до его исчерпания был самым сладким местом для умельцев находить кормушки и осваивать бюджеты.



Нынешний крах пенсионной системы – не отдельно взятый эксцесс части на фоне нормально работающего целого, а часть общего системного кризиса периферийного российского сырьевого капитализма. Не работает уже не только пенсионное дело, не работает уже вся система расширенного воспроизводства, построенная исключительно на высоких ценах на экспортные углеводороды, от которых и исчисляется уровень ВВП страны. Кризис с экономической сферы расползается на социальную. И вся борьба идет теперь за то, как подать цифры статистики в информационном пространстве.

В России уже провалились две пенсионные реформы. Теперь тот же Минфин в том же составе готовит третью. Теперь россиянам предлагают так называемый генеральный пенсионный продукт (ГПП). Идею с ИПК (индивидуальным пенсионным капиталом) отложили в виду ее очевидной заведомой провальности – люди просто не имеют денег для дополнительных отчислений и просто не будут их делать.



Однако идея ГПП ничем не отличается от идеи ИПК. В основу новой системы положен тот же отвергнутый принцип добровольности отчислений от зарплаты. Человеку только нужно написать заявление – и его переведут из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему ГПП. Минфин теперь зуб дает, что на этот раз деньги сохранятся.



Пока начались споры о деталях, народ уже получил новый толчок к недовольству. Он снова увидел, что проблемы экономики правящая элита намерена решать за их счет, ничего не меняя в принципе. Причем, точно так же безо всякой гарантии успеха, как это было много раз перед этим.

Ныне правящая элита все, что ни делает, делает одинаково. Как она проводит выборы, так она и реформирует экономику. Неумело и неэффективно. Точнее – контрпродуктивно. Чем сильнее старается, тем хуже получается. При этом демонстрируя шокирующий уровень оторванности от народа и от понимания того, каким должен быть адекватный политический механизм в сложившейся ситуации.



Все это делает грядущую ротацию элит не только неизбежной, но и все более близкой. Политический ресурс нынешней элиты исчерпан и напоминает то, как скребет ложка по днищу пустой кастрюли. Главный кризис нынешней элиты – это кризис доверия к ней, а не кризис перепроизводства.



Сохраняющийся административный ресурс в условиях отчуждения элиты от народа способен лишь ненадолго отсрочить ротацию, но никак не в силах ее предотвратить. Все социальные конфликты не разрешены, а переведены в скрытую хроническую форму. Но их все равно надо решать, или нынешняя политическая элита будет заменена новой.

Ее вызревание и формирование полным ходом идет на наших глазах. Парад марионеток, который мы видим на московских выборах, говорит о том, что какие-то новые силы вышли из тени и активизировались в борьбе за перехват инициативы накануне трансфера. Это не только те, кто двигает Навального, но и те, кто им противостоит. Они отчасти вышли из действующих элит, отчасти формируются из пассионариев среднего класса, но предотвратить процесс их вызревания не в силах никто.

Они активны и стремительно обучаются. В отличие от пассивных и разложившихся нынешних элит, которые даже войну за свое выживание рассматривают как способ сиюминутного обогащения, новые элитарии наращивают качественный отрыв и расширяют плацдармы. Уже перехвачено лидерство в интернет-пространстве, причем, либералы вовсе не управляют там дискурсом, а отбиваются от информационных атак.



Все больше ресурс перетекает к третьей силе, которая не является ни маргинальными национал-патриотами, ни либералами. Это так называемое "третье сословие". Его природа синтетическая, это синтез разных социальных групп среднего класса – городской интеллигенции, служащих, студентов, предпринимателей малого и среднего бизнеса, промышленные предприниматели, средний офицерский корпус силовиков.



Когда эта новая пассионарная масса соединится с частью нынешней административной элиты, отделяющейся сейчас от теряющих адекватность уходящих элит, в обществе возникнет новая сила, способная изменить курс и систему, подавить сопротивление уходящего класса и установить новые социальные отношения.

Прежней элите, чьи отдельные персонажи широко популярны в узких кругах, но не имеют широкой социальной базы, рассчитывать не на что. Собянин, известный своими закрытыми внутриэлитными связями и способностями посредника, уже не будет воспринят как преемник. Тот, кто превратит Россию в нынешнюю Москву, уже не имеет шансов.



В вопросе кандидатуры преемника стоит действовать богословским методом апофатики: мы не знаем, каким является Бог, но мы точно знаем, каким Он не является. Вздорный старик, сидящий на облаке и мечущий молнии в грешников – это точно не Бог христиан. Это и есть апофатика – метод от противоположного. Вот и Владимир Путин сегодня начал формировать облик будущего президента именно в апофатическом ключе – будущий президент точно не должен быть слюнтяем.



Так и с Собяниным. Мы не знаем, кто будет преемником в 2024 году, но мы уже знаем кое-кого, кто им точно не будет. И это единственная польза, которую принесли России выборы в Мосгордуму. Во всем остальном они принесли только вред. Впрочем, от той элиты, которая занималась их проведением, иного ждать уже не приходится. Источник - iarex.ru

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