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Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:56 14.09.2019

Сон Мальтуса породил чудовищ
о новом манифесте демографического фашизма

Владимир Овчинский
13.09.19

10 сентября т.г. на сайте Project Syndicate опубликован манифест "Мир и ООН должны сократить рост населения".
В нем сказано: "24-25 сентября мировые лидеры соберутся в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы рассмотреть ход выполнения Повестки дня ООН на период до 2030 года и ее 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). ЦУР, которые, направлены на то, чтобы "покончить с бедностью, защитить планету и обеспечить процветание для всех", заслуживают похвалы и обобщают тот мир, который многие из нас хотели бы видеть в 2030 году. Но чтобы у этой концепции был хоть какой-то шанс на реализацию, сегодня правительства должны добавить восемнадцатую цель: "Снизить рост населения".
Вызовы, стоящие сегодня перед человечеством, связаны главным образом с чрезмерным потреблением и перенаселением. Тем не менее, директивные органы зачастую не рассматривают эти два фактора вместе и в значительной степени игнорируют рост населения, в частности.

Общее воздействие человека на глобальную окружающую среду является продуктом численности населения и среднего потребления на душу населения. Межправительственная группа ООН по изменению климата пришла к выводу, что рост населения и экономический рост (потребление) являются двумя основными причинами глобального потепления. Потребление ресурсов на душу населения и выбросы парниковых газов в развитых странах являются самыми высокими, в то же время быстрый рост населения в развивающихся странах приводит к исчезновению лесов и биологического разнообразия.
Когда в 2015 году правительства приняли ЦУР, многие эксперты были удивлены отсутствием внимания к росту населения. Демограф Джозеф Чами, бывший директор Отдела народонаселения ООН, выразил обеспокоенность тем, что ООН игнорирует этот вопрос. Экономист Кембриджского университета Партха Дасгупта и соавторы согласились с этим, утверждая, что это упущение "должно стать предметом общественного беспокойства". Совсем недавно демограф Массимо Ливи Баччи из Флорентийского университета написал, что население… утратило свою актуальность для устойчивости развития, несмотря на доказательства обратного".

В период с 1960 по 2000 год население мира удвоилось с трех до шести миллиардов. Этот рост способствовал увеличению загрязнения земель, озер, рек и океанов, а также перенаселенности городов и увеличению спроса на сельскохозяйственные угодья и пресную воду (что, в свою очередь, нарушает природные экосистемы). Несмотря на значительные технические достижения в сельском хозяйстве, в течение этого 40-летнего периода от голода погибли миллионы людей. А в развивающихся странах в результате быстрого роста населения бедные слои населения подергаются большему риску смерти, травм и болезней в результате загрязнения, наводнений, засух и других стихийных бедствий.

Сегодня планету Земля населяют 7,7 миллиарда человек. ООН прогнозирует, что к 2100 году эта цифра вырастет до 11 миллиардов (и это предполагает устойчивое снижение рождаемости во многих странах, которые склонны противостоять этой тенденции). Увеличение численности населения в таких масштабах приведет к увеличению загрязнения, потребует удвоения мирового производства продовольствия в сложных условиях (включая климатические потрясения) и приведет к увеличению числа людей, страдающих в ходе конфликтов и голода. Безусловно, было проведено множество необходимых исследований того, каким образом мир может лучше вместить миллиарды людей, с точки зрения загрязнения, сельского хозяйства, энергоэффективности и изменения климата. Но подобные исследования не позволяют количественно оценить выгоды от минимизации дальнейшего увеличения численности населения, что является критичным.

Хотя многие исследователи и политики, похоже, считают, что быстро растущее население планеты неизбежно, простые граждане осознают серьезные проблемы и риски, к которым это приведет. В опросе 2014 года, проведенном фондом Global Challenges, большинство из 9000 респондентов в девяти странах (США, Бразилия, Южная Африка, Германия, Польша, Швеция, Индия, Россия и Китай) считают рост населения фактической или потенциальной будущей угрозой человечеству. В том же году опрос, проведенный Исследовательским центром Пью, показал, что 82% американских ученых считают растущую численность населения мира серьезной проблемой, потому что "не хватит продовольствия и ресурсов".

Вместе с тем в этом столетии огромного прогнозируемого роста мирового населения можно избежать. На численность населения в 2100 году могут влиять международные дебаты, правительственные программы и личный выбор.
В частности, дополнительная ЦУР для сдерживания роста населения способствовала бы финансированию добровольного, основанного на правах планирования семьи. Этот подход доказал свою успешность не только в быстром сокращении рождаемости, но и в расширении прав и возможностей женщин и стимулировании экономического прогресса. Никаких принудительных мер "контроля населения" не требуется. Скорее, более широкое понимание связи между размером семьи и экологической устойчивостью может помочь родителям осознать преимущества иметь меньше детей.

Очевидно, что рост численности населения не может быть остановлен в одночасье и невозможно это сделать к 2030 году. Но к тому времени мы могли бы установить тенденции к пиковому росту и снижению численности населения во всех странах. Это включает в себя не только развивающиеся страны, где рост населения угрожает безопасности, но также и богатые страны с крупными экологическими последствиями, где численность населения и его преимущества оказываются под угрозой из-за необоснованных опасений демографического старения.
Репродуктивные права и планирование семьи упоминаются как в ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие), так и в ЦУР 5 (гендерное равенство), но ни одна из целей не направлена конкретно на сокращение роста населения. В настоящее время ЦУР предполагают, что больше нет необходимости сдерживать рост численности мирового населения, даже если это подрывает большинство целей.
В результате существует большой риск того, что мир достигнет скромных результатов Повестки дня на период до 2030 года, особенно в странах, где сохраняется высокий уровень рождаемости. Но мы не должны сдаваться. Изменения в демографической политике и нормах могут снизить рождаемость. И приняв новую ЦУР по данному вопросу, мир еще может спасти Повестку дня на период до 2030 года".
Этот манифест подписали:
Дамаянти Бухори, профессор Богорского сельскохозяйственного университета (IPB), Индонезия;
Филип Кафаро, профессор Государственного университета Колорадо, США;
Херардо Себальос, профессор Института экологии. Мексика;
Ричард Каулинг, профессор Университета Нельсона Манделы, Южная Африка;
Эду Эффиом, помощник директора по лесному хозяйству Государственной комиссии по лесному хозяйству Кросс-Ривер и председатель Африканского отделения Ассоциации тропической биологии и охраны природы, Нигерия;
Питер Матанл, старший преподаватель Университета Шеффилда, Великобритания;
Чарльз Очиенг, практикующий специалист по репродуктивному здоровью, Кения;
Джейн О᾽Салливан, почетный старший научный сотрудник Университета Квинсленда, Австралия;
Луис Ф. Пачеко, профессор, мэр Университета Сан-Андрес, Боливия;
Аалок Ранджан Чаурасия, демограф Института Шиама, Индия;
Алон Таль, профессор Университета Тель-Авива, Израиль;
Люсия Тамбурино, доктор наук и научный сотрудник, Италия и Швеция;
Лучано Мартинс Вердаде, доцент Университета Сан-Паулу, Бразилия;
Фрэнк Гетмарк, профессор консервативной биологии Университета Гетеборга, Швеция;
Робин Мейнард, директор благотворительной организации Вопросы народонаселения, Великобритания.
Фактическим подписантом этого манифеста является и создатель Microsoft Билл Гейтс, фонд которого спонсирует Project Syndicate (он давно является сторонником активной политики сокращения населения планеты).
Манифест является продолжением общего тренда усилий определенных влиятельных сил в мире по сокращению населения на Земле.
Еще в конце 2017 г. Римский клуб представил доклад "Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты", приуроченный к своему полувековому юбилею.

Юбилейный доклад написан двумя президентами Клуба – Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, при участии тридцати четыр`х других членов.
"Римские мудрецы" продолжают настаивать на необходимости максимального сокращения рождаемости и "благодарят страны, которые добились быстрого сокращения воспроизводства". При этом доклад отмечает, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету только с увеличением населения: с начала прошлого века население выросло пятикратно, но экономический оборот – в сорок раз, потребление топлива – в шестнадцать, вылов рыбы – в тридцать пять.

Имеет место глобальный сбой в распределении продовольствия. Восемьсот миллионов человек продолжают голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес. Но вопрос не только в том, как производить достаточно еды для растущего населения, но и как не угробить в процессе планету. Наибольший экологический урон, по мнению "римских мудрецов", наносит животноводство; это роскошь, непозволительная в "полном мире".

И главный вывод – в этой ситуации всеми средствами сократить население.
В число сторонников этой людоедской концепции входят и многие известные политические и научные фигуры из окружения Хиллари Клинтон, Барака Обамы, семьи Бушей и т.д.

Политика "устойчивого сокращения населения" становится в прямом смысле снова людоедской: на Западе в последние годы появились даже "научные исследования" о пользе каннибализма (!!!). Например, в последние месяцы этого года "прославился" шведский профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Седерлунд своими публичными лекциями о пользе каннибализма в целях спасения планеты Земля.

Будем надеяться, что до массового людоедства дело не дойдет. Для сокращения населения будут задействованы проверенные, "гуманные" технологии: локальные войны с проявлениями геноцида; вспышки эпидемий давно забытых болезней; распространение СПИДа; пропаганда абортов; стерилизация женщин; вакцинация, приводящая к бесплодию; легализация наркотиков и т.д.
Концептуальный демографический фашизм, порожденный Томасом Мальтусом в конце XVIII века, продолжает жить и развиваться.

Надо сказать, что желанием резко сократить население Земли охвачена не вся "мировая элита". Основатель компании SpaceX Илон Маск в конце августа 2019 г., заявил в рамках дискуссии на всемирной конференции по искусственному интеллекту: "В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, – демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв".

Маска трудно заподозрить в большом человеколюбии, особенно после организованных им экспериментов по непосредственному обмену данными между компьютером и человеческим мозгом, в который будут внедряться нити-датчики по активизации нейронов. Эксперименты от крыс переходят к людям. Но, слава Богу, Маск не ставит задачи сокращения роста населения с помощью новых технологий.
Те же, кто эти задачи ставят, будут их выполнять. В этом опасность указанного манифеста. Сначала восемнадцатая цель – "снизить рост населения". Потом – план по выполнению этой цели, с определением социальных, этнических, религиозных групп населения, которые надо сократить в первую очередь. А затем – отчет о перевыполнении.
Как это может происходить, мы прекрасно знаем из истории человечества – с древних, до новейших времен.
***
Сон разума породил Мальтуса. Мальтус породил других чудовищ.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568411760
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