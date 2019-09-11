Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович

05:53 14.09.2019 Об авторе: Олег Игоревич Носкович – кандидат физико-математических наук.



11.09.2019



Любое мировоззрение определяющим образом формируется под влиянием воспитания и образования. В гуманитарной сфере в силу идеологического догматизма доперестроечного СССР научное мировоззрение не воспитывалось и не преподавалось. Поэтому при наступлении кризиса социалистической системы практически отсутствовал объективный критический анализ происходящего, возможный лишь на базе научного мировоззрения. Чуть ли не во всех объяснениях действительности в обществе доминировала точка зрения, продиктованная обыденным мировоззрением, которая заключалась в том, что пороки старой системы обусловлены отсутствием свобод во всех сферах жизни и достаточно разрешить свободу личности, свободу предпринимательства и другие, как автоматически наступит прогресс. Следствием такого подхода стало то, что в массовом сознании победил стихийный либерализм, сутью которого было крайне упрощенное отношение к обществу, политике, экономике, а либеральная теория стала главенствовать в практике общественных процессов.

Применение теории к объекту, ей не соответствующему, всегда ведет к провалу эксперимента. Поскольку эксперимент был поставлен над обществом, абсолютно не готовым сделать либерализм механизмом своего прогресса, он привел страну на край пропасти. Общество от идей, жестокая реализация коих вызвала катастрофические последствия, бежало как черт от ладана и нашло прибежище в проверенной системе традиционных ценностей, тем не менее вобравшей в себя не противоречащие ей элементы либерализма. На этом, казалось бы, столбовой путь вульгарной версии классической либеральной идеи в России был завершен, и узкий круг ее ярых приверженцев стал выглядеть чуть ли не маргинальным.

Но не тут-то было. Та самая бездарная трактовка либерализма, которая продемонстрировала свою полную несостоятельность в глазах поколений, переживших ее применение на практике, в глазах значительной части граждански ориентированного сегмента вступающего в жизнь поколения оказалась привлекательной. Причин тому несколько. Первая – отсутствие четко и ярко очерченных целей общественного развития, вторая – методология научного познания мира как таковая не преподается ни на каких уровнях образовательного процесса. Отсюда реакция небезразличного молодого человека на реальную или мнимую несправедливость общественного характера имеет мало шансов выйти за рамки бытового восприятия окружающего. Общественного идеала с прописанными путями его достижения у него нет, поэтому ни канализировать свои эмоции, ни задать ход мысли в направлении, указанном идеалом, у молодого человека возможности нет. Научному подходу он не обучен, поэтому лишен наиболее надежного и эффективного инструмента самостоятельной генерации знания, подразумевающего умение контролировать эмоцию с тем, чтобы с холодной головой со всех сторон рассмотреть, объективно проанализировать ситуацию и только потом сделать выводы. Вместо этого у молодого человека превалирует доморощенный подход к решению проблемы, в котором чувство становится главным средством осмысления ситуации, и правильными признаются лишь те мысли, что этому чувству не противоречат.

Столь примитивный метод ведет к тому, что весь процесс рационализации фактически сводится к генерации единственной центральной мысли, которая в дальнейшем становится ведущей в руководстве к действию. Что это за мысль, легко понять, рассмотрев цепочку: несправедливость – чувство праведного гнева – поиск виновного – наказание виновного и исправление ситуации. Виновный – это, естественно, власть, допустившая несправедливость. Наказание и исправление ситуации – это то ли полное, то ли частичное низвержение власти в зависимости от темперамента обиженного, а также в целях разрешения как данной проблемы, так и всех иных, немедленное предоставление всем желающим неограниченных свобод.

Теперь на примере последних молодежных акций протеста в связи с отказом группе лиц в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы рассмотрим соотнесение описанной выше теоретической конструкции с реально происходившим.

Об умственных построениях протестующих и о том, как нужно действовать, можно судить по выступлениям лидеров протеста, а также по лозунгам протестующих, которые, по сути, являлись квинтэссенцией речей лидеров. Судя по этим речам, разбор ситуации, явившейся причиной выступлений, и рекомендации по ее разрешению были произведены на уровне обывательского восприятия действительности, в нескольких случаях в совокупности с постижением действительности методами искусства, непригодными для конструирования новой жизнеспособной политической и уж тем более экономической реальности. Ситуация описывалась в терминах по большей части сверх эмоций, трактовалась как беспредел со стороны властных структур, а разрешением возникшего противоречия с избирательной комиссией предлагалось полное переформатирование существующей власти.

Наше общество по критерию духовного отношения его членов друг к другу можно разделить на три категории: обыватель, ответственный гражданин и нечто среднее между ними. Позиция обывателя: мой личный интерес превыше интересов всех остальных личностей. Позиция ответственного гражданина: мой личный интерес равен интересам остальных субъектов общества. Личности обывателя в духовном плане все иные личности безразличны. Ответственная гражданская личность, ставя себя в духовном плане вровень со всеми остальными независимо от природных дарований, социального статуса и т.п., свой интерес всегда соотносит с интересом не таких, как она, и настойчиво ищет механизмы согласования даже самых несовпадающих интересов. Неизбежно приходя в противоречие с окружающими, ответственный гражданин просто вынужден искать способы реализации своих взглядов на жизнь, что, в свою очередь, заставляет его, отрешаясь от собственной эмоции, активно мыслить в научно-философском контексте и, таким образом, если не полностью вставать на позиции научного мировоззрения, то так или иначе к нему приближаться. Обыватель же рассуждает и действует, исходя исключительно из приоритета собственного интереса, которым поступаться не собирается ни в малейшей мере. Поэтому обывательская личность в основном функционирует в рамках обыденного мировоззрения и, приходя в противоречие с окружающей действительностью, не испытывает потребности в ее познании, а если та не отвечает ее чаяниям, то рассматривает ее препятствием осуществлению своих потребностей и испытывает тягу к ее демонтажу.

В координатах обыватель – ответственный гражданин протестующие вполне подпадают под описание неких собирательных личностей – обывательской и к ней тяготеющих. В пользу этого говорит смысловое содержание протеста. Так, лозунги никоим образом не расшифровываются и понимаются буквально, что говорит об отсутствии попытки протестующих вписать себя в общественную ткань России. В противном случае они хотя бы как-то разъясняли призыв "Россия без Путина" тем 70 с лишним процентам граждан своей страны, которых Путин вполне устраивает. Они бы внятно рассказывали, что имеют в виду, когда говорят: "Хватит нам врать", "Я имею право на выбор", "Россия будет свободной". По тому, как преподносятся данные лозунги, подразумевается, что везде и во всем власть нам врет, мы нигде не имеем никакого выбора, а Россия тотально несвободна. Конечно же, власть где-то когда-то нам врет, и выбор наш где-то в чем-то бывает ограничен, и Россия не идеальна в плане свобод, но непререкаемая категоричность суждений выдает неспособность их изрекающих к серьезному анализу. Кроме того, в подмене объяснения утверждением мы наблюдаем типичное свойство обыденного мировоззрения свое мнение полагать единственно верным, а несогласных считать либо неспособными его понять в силу недостатка интеллекта, либо не желающими принять в силу какой-то корысти.

Трактовка лозунга "Мы здесь власть", подкрепленная оправданием несанкционированных акций, свидетельствует то ли о нежелании, то ли о неспособности протестующих вникать в азы функционирования государственного механизма и уж точно демонстрирует полнейшее непонимание ими сути и назначения власти. Авторам вольного понимания своих прав, видимо, в голову не приходит элементарное – а что произойдет, если какие-то группы людей с иными воззрениями на происходящее точно так же активным образом провозгласят: "Мы здесь власть"? Кто будет спасать одних протестующих от других? В том же русле понимания собственных прав – "что хочу, то и ворочу" – выглядит оправдание беспорядков содержанием 31-й статьи Конституции (о праве граждан на массовые акции) без учета конкретизирующих ее законов, которыми практически регулируются отношения граждан при реализации одного и того же права, вступающих в противоречие друг с другом. Пример: группа лиц, осуществляющих свое право на прогулку, препятствует реализации права на свободу перемещения гражданам, движущимся в противоположном направлении.

Беда российского либерализма заключается в том, что мощную и весьма плодотворную идею свободы некому творчески осмыслить и разработать в приложении к реалиям нашего общества, вследствие чего она отдается на откуп толкованию носителями обыденного мировоззрения, которые используют ее как заблагорассудится – догматически и волюнтаристски. Источник - ng.ru

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