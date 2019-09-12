Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде

07:52 14.09.2019

"Я исправил ошибки". Данияр Елеусинов сделал заявление после победы в первом раунде Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Данияр Елеусинов одержал очередную победу на профессиональном ринге. Вечером 13 сентября казахстанец в первом раунде нокаутировал не имевшего поражений 34-летнего американца Решарда Хикса. Бой в прямом эфире показывал телеканал "Хабар".Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в малом зале Hulu Theatre на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой в лимите полусреднего веса был рассчитан на десять раундов. Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала восьмой в восьми боях. Четыре поединка казахстанец завершил досрочно.



В профи Елеусинов дебютировал в апреле 2018 года в Нью-Йорке. Кроме США, олимпийский чемпион дважды выступал в Великобритании и один раз в Монако.