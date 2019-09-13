Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев

07:58 14.09.2019 Юрий Алексеев

13.09.2019



Уже сегодня благодаря Сбербанку мы можем без проблем пользоваться благами цифровой цивилизации: совершать банковские операции, платить за жилищно-коммунальные услуги, связь, электроэнергию, газ, не выходя из дома. Но то ли еще будет!



Настанет такой день, когда все банковские операции перейдут в цифру и, как говорит руководитель Сбербанка Герман Оскарович Греф, известный не только своей приверженностью к либеральным идеям в экономике, но и особой любовью к цифровым технологиям, необходимость в обычных банковских офисах отпадет.

А с некоторых пор ноу-хау от Сбербанка стали распространяться и на другие, не связанные с финансами сферы. Герман Оскарович охотно посылает своих топ-менеджеров на стажировки в Стэнфордский университет. Полученные знания помогают им воплощать на экспериментальных образовательных площадках в России программы своих "уважаемых партнеров" из Boston Consulting Group и Йельского университета, курировать отдельные проекты РАНХиГС и ВШЭ.



Ученые Корпоративного университета Сбербанка говорят студентам о "человеческом капитале", "современных навыках и компетенциях", о "цифровой трансформации".

И все это, надо полагать, делается ради всеобщего блага, чтобы российские студенты не плелись в хвосте цивилизации. Для этого и проводятся секции международных форумов с лекциями мировых экспертов, раскрывающих преимущества глобализма.

Совместно с Корпоративным университетом Сбербанка Томский государственный университет (ТГУ), например, развивает проект универсального идентификатора в виде брелка, который заменяет множество ключей и документов: пропуски в учебные корпуса и общежития, студенческую зачетку, читательский билет и даже банковскую карту.

Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Один легкий брелок позволяет освободить наши карманы от всего лишнего: пластиковых карт, портмоне, документов, обложек и не забивать голову лишней информацией. Во всяком случае, так преподносят преимущества проекта его разработчики, сподвижники Грефа.



Но брелком никто не собирается ограничиваться. В перспективе его хотят заменить электронным вживляемым в человеческое тело чипом и запустить в массовое производство.



Впрочем, в нашей стране уже появились не только прочипированные животные, но и преподаватели, студенты, журналисты...

Ведь на Западе корпорации уже проводят массовое чипирование своих сотрудников. У нас пока такое возможно только в качестве эксперимента. Но идея настолько заманчива и нова, что уже в ближайшем будущем желающих открывать двери одним движением пальца, судя по всему, найдется немало. Пусть даже для этого придется вживить в себя "умную железку", тем более, что известные люди подают в этом пример.

Одним из первых вживил в свое тело "умный чип", согласившись участвовать в эксперименте, "цифровой визионер" Евгений Черешнев, считающийся одним из ведущих экспертов в области современных технологий. А когда вшитый в его тело чип вдруг не сработал, молодой человек почувствовал себя буквально инопланетянином, оказался полностью оторванным от мира, не мог ни попасть домой, ни пройти в университет.



В прошлом году журналист НТВ Александр Цыганков перед миллионной аудиторией вживил себе прямо в телестудии чипы в обе руки. Ради торжества науки электронные чипы имплантировали себе под кожу проректор Томского государственного университета Константин Беляков и вместе с ним еще девять анонимных добровольцев.

Как сообщила пресс-служба университета, эти граждане будут находиться под наблюдением медиков, дабы испытать на себе все удобства вшитой в руку железки с информацией банковской карты, пропуска в университет и билета на транспорт.

Можно было бы назвать такие эксперименты блажью уставших от однообразной жизни людей, данью моде или цифровой экзотикой, если бы перспективы внедрения искусственного интеллекта в живое тело не преподносились как ключ в новую эпоху, в которой человек чипированный постепенно обретает сверхкачества, помогающие ему поддерживать свое превосходство над другими. А это гораздо серьезней невинных шалостей с научно-техническим прогрессом.



В западной прессе все чаще появляются статьи о том, что уже к 2025 году появятся интернет-магазины, так называемые бионические appstore, в которых человек с вживленным чипом сможет совершать необычные покупки. Например, заказать себе ухо, чтобы обострить до предела слух, или соколиное око, или более сильные электронные стимуляторы, повышающие другие ресурсы организма.

Переводи деньги – и тебе пришлют умную железку и программу к ней, которая позволит, например, без тренировок на какое-то время повысить уровень интеллекта, работоспособность или на какое-то время усилить выносливость, отключив болевые ощущения.

Пока это кажется заманчивой фантастикой. Но новая эра человеков чипированных уже стучится в нашу дверь. Как уверяет инженер и миллиардер Илон Маск, мы уже почти наверняка живем в компьютерной симуляции, и скоро игровые миры не будут отличаться от реальной жизни.

Компьютерные игрушки, которые можно касанием пальца запускать на своих гаджетах в автобусе и метро, на воде и под водой, на суше и высоко в воздухе, захватывают современного человека настолько, что он не замечает, как его сознанием манипулируют извне.



Страшно даже представить себе, что произойдет, если вокруг нас появится множество людей, которые потеряют чувство реальности, перестанут ощущать боль, отличать добро от зла, превратятся в биороботов, управляемых с помощью компьютерных программ.



Ведь уже сегодня с помощью современных технологий можно привязать к поставщику информации любого пользователя, проникнув в его компьютер с помощью хакерских программ. Информация обо всех собирается автоматически, с помощью последних версий так привычной всем операционной системы Windows.

Достаточно нажать на кнопку со словами "я согласен" на условиях договора с разработчиком вашего устройства (смартфона, планшета, телефона) или любого приложения, которое в него закачано, и вы, сами того не подозревая, открываете доступ к своим данным, из которых складывается ваш цифровой след.

Наверняка найдутся пользователи Интернета, которые скажут, что им нечего скрывать и что готовы подарить подробности своей электронной переписки кому угодно. В конце девяностых, когда глобальная сеть только входила в наши дома, казалось, что опасаться нечего. Но сегодня, когда мир перешел на цифру, причин для тревоги становится все больше.



Создается впечатление, что кто-то нагло стремится подчинить нас своей воле, завладеть нашим мозгом, отучить думать и мыслить. Наши вкусы и желания становятся достоянием людей, которых мы не знаем. Им известны наши поступки, слова и решения в рамках оставленного нами цифрового следа.

Разве не Интернету обязана пришедшая к нам молодежная субкультура в стиле хип-хо́п, всевозможные соблазны, которыми живет нынешняя молодежь? "Окно Овертона" – идея о "приемлемом" спектре мнений в общественной морали – раскрывается все шире. Кажется, что всякое табу в человеческих отношениях скоро престанет существовать.



Сегодня по желанию заказчика можно создать программы-боты, способные полностью скопировать вашу поведенческую линию, голос, оживить ваше фото и общаться от вашего имени. А с помощью умных железок можно будет творить с человеком все что угодно.



По этому поводу давно бьют тревогу известные ученые. "Мы находимся в точке вызревания итогового пути цивилизации", – утверждает профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Александра Кочеткова. По ее мнению, впервые в цивилизационной истории ИТ-технологии поставили буквально все человечество перед выбором: быть придатком машины и даже разучиться писать, презрев мелкую моторику и развитие мышления, или стать мощнее, выше всего машинного мира благодаря различным свойствам, параметрам человеческого тела и, главное, мозга, духа и души.



Массовое разрешение на вмешательство сторонних компонентов и механизмов в деятельность мозга человека, вживление железок и чипов в головы таит в себе огромную опасность, ибо станет моментом необратимости, предупреждает Кочеткова. Впрочем, тема искусственного интеллекта и восстания машин была раскрыта давно Станиславом Лемом в книге "Сумма технологии".

В одном из своих выступлений на Гайдаровском форуме профессор СПбГУ Татьяна Черниговская предупредила достопочтенную аудиторию ученых-либералов о том, что сегодня цифровая реальность рождает "новый вид" человека. Она называет его "хомо конфузус", или "человек в растерянности", когда "этот "хомо конфузус" еще даже не понял, где он находится. Еще не осознал, в какую опасность мы уже попали".



Татьяна Черниговская точно подмечает, что в созданном человеком цифровом мире нет ни боли, ни смерти, и это кардинально меняет всю картину. Компьютеры работают в измерениях, в которых живое не живет – в нанометрах и наносекундах. "И это те системы, которые будут принимать решения?" – задается она вопросом.



Но к мнению ученых власть почему-то не прислушивается. Эксперименты с чипами, поддерживаемые либералами, никто не решается остановить. Это и наводят на мысли о том, что цифровая реальность постепенно становится пропуском в социум. Ведь глобальная экономика немыслима без передовых информационных технологий.

Цель создателей всеобщего продукта – чтобы современный человек как можно меньше думал, не стремился к обогащению личности, не занимался саморазвитием, а становился рабом своих желаний. Пока не ясно, как поделят мир человек и компьютер, но при попустительстве властей мы рискуем превратиться в придатки самообучающихся ИТ-платформ, правящих миром.

Эксперименты с чипированием людей – первый шаг на пути к этому.



Возникает вопрос: почему без каких-либо публичных дискуссий, исследований и серьезной аналитики, без нормативно-правовой базы в нашей стране продвигают столь опасный и сомнительный проект?



Нас давно окружает умная электроника и облако бытового искусственного интеллекта, а юридические нормы, регулирующие эту сферу, никак не появятся. Законодательство не дает четкий ответ на вопрос: что мы будем делать, если завтра на российских дорогах появятся автомобили без водителя? На кого подавать в суд, если машина, заменившая повара, ошиблась, и приготовленный ею суп превратился в яд?..



Казалось бы, все согласны с тем, что искусственный интеллект не должен покушаться на автономию человечества, манипулировать людьми или принуждать к чему-либо. Но Стратегия развития искусственного интеллекта, в которой такое требование должно быть прописано, никак не появится. Ее разработчики спорят о том, как предупредить людей о возможной опасности и при этом не создавать преграды для смелых экспериментов.

А пока они спорят, искусственный интеллект пробивает себе дорогу, посылая все новые вызовы человеку, живущему в созданной им виртуальной реальности. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568437080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Мажилисе презентован проект бюджета на 2020-2022 годы

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №672

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2019г. составил 104,8%

- Кадровые перестановки

- Работа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции будет усилена

- Подписаны протокола между Казахстаном и КНР по экспорту сельскохозяйственной продукции

- 11 сентября в Туркестан прибыли Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов

- 203 семьи переехали из Нур-Султана в Экибастуз

- Президента "Эйр Астаны" устраивают тарифы

