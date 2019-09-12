Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок

08:02 14.09.2019

Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Отабек Умаров предоставил российскому видеоблогеру Эрику Давидычу три автомобиля премиум-класса для съемок в Ташкенте. Об этом Давидыч сообщил в своем Instagram."Нам повезло, мы нашли человека, который помог нам найти не просто одну тачку, а прямо на выбор, хотя многие говорили: Давидыч, ты в Узбекистане не найдешь ничего, нашли! Спасибо, Отабек, мы постараемся снять отличный материал! Друзья, выбирайте - BRABUS Maybach 900, Bentley или Mercedes AMG GT 4", - написал блогер.



Узнать больше © instagram/eric_davidich

Позже блогер уточнил, что для съемок был выбран Mercedes AMG. "Работаем пока в Ташкенте, завтра мчим в Коканд, где встретимся со всеми, кто туда приедет, подтягивайтесь, и вечером назад. Основная задача, конечно, отснять тачку. Огромная просьба, при всем уважении, если видите, что мы работаем, - не отвлекайте, пожалуйста, с фотками. Сегодня пока обедали, собралось столько людей, что я обалдел. Во-первых, сколько вас тут, во-вторых, как вы хотите заполучить фотку. В начале работа, потом отдых. Мы очень постараемся провести мероприятие при встрече, чтобы вы смогли сделать фото. Очень хочу показать на видео ваше гостеприимство, ваш город, дороги, красоты..." - написал он. © instagram/eric_davidich



Эрик Давидыч - известный видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru известен также как борец с коррупцией в ГИБДД. Часто устраивает благотворительные автопробеги, а его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.