 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.09.2019
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08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
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08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок

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00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Пятница, 13.09.2019
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22:12  Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
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18:47  В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"
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16:16  Выход США из Афганистана: последствия и перспективы, - А.Егорова
16:00  Таджикское горюче-смазочное ЗАО "Фароз" идет на самоуничтожение
14:18  Галина Муленкова представила свою новую книгу "Алматинские легенды"
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14:02  Аша Матай разматывает скандал. На КазТВ все куплено "папиками" для своих "токалок"
14:00  В постели с диктаторами: жизнь и смерть "карибской Маты Хари"
13:56  Волнение в Белом доме. Политическая пауза у Джона Болтона будет недолгой, - В.Прохватилов
11:32  Болтон-бомбить-всех, или Бессильный цинизм, - И.Шумейко
10:55  Трое кыргызстанцев приговорены к тюрьме по резонансному делу об изнасиловании в Якутии
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10:32  Не жили богато - нечего и начинать. В первом послании второго Казпрезидента много денежных посылов. Куда они приведут? - П.Своик
10:03  "Узбеккино" возглавил Фирдавс Абдухаликов
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08:47  Узбекистан решился вступить в "Тюркский совет"
08:20  Тихо в лесу... КырДепутаты возмущены: новый глава лесного хозяйства ничего не знает об отрасли
08:14  Лицо дикой власти. Жамбылский аким Жаксыбаев замуровал соседей
08:06  Контуры будущего. Интернет вещей (IoT) мутирует в гигантский, мощный и сверхчувствительный "суперорганизм"
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07:06  США: закрашивая неприглядное прошлое, - С.Князев
00:37  Александр Невский и его Восточный выбор, - А.Разуваев
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00:33  Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка
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Четверг, 12.09.2019
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Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
08:02 14.09.2019

Зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Отабек Умаров предоставил российскому видеоблогеру Эрику Давидычу три автомобиля премиум-класса для съемок в Ташкенте. Об этом Давидыч сообщил в своем Instagram."Нам повезло, мы нашли человека, который помог нам найти не просто одну тачку, а прямо на выбор, хотя многие говорили: Давидыч, ты в Узбекистане не найдешь ничего, нашли! Спасибо, Отабек, мы постараемся снять отличный материал! Друзья, выбирайте - BRABUS Maybach 900, Bentley или Mercedes AMG GT 4", - написал блогер.

Узнать больше © instagram/eric_davidich
Позже блогер уточнил, что для съемок был выбран Mercedes AMG. "Работаем пока в Ташкенте, завтра мчим в Коканд, где встретимся со всеми, кто туда приедет, подтягивайтесь, и вечером назад. Основная задача, конечно, отснять тачку. Огромная просьба, при всем уважении, если видите, что мы работаем, - не отвлекайте, пожалуйста, с фотками. Сегодня пока обедали, собралось столько людей, что я обалдел. Во-первых, сколько вас тут, во-вторых, как вы хотите заполучить фотку. В начале работа, потом отдых. Мы очень постараемся провести мероприятие при встрече, чтобы вы смогли сделать фото. Очень хочу показать на видео ваше гостеприимство, ваш город, дороги, красоты..." - написал он. © instagram/eric_davidich

Эрик Давидыч - известный видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru известен также как борец с коррупцией в ГИБДД. Часто устраивает благотворительные автопробеги, а его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.

Источник - tengrinews.kz
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