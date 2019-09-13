Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США

08:31 14.09.2019

Я вам не брат



Авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов подал в суд США иск против офиса по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, в 2012 году включившего его в так называемый "санкционный" список. Формальной причиной этих недружественных для бизнесмена действий стали подозрения в причастности его к некой преступной организации "Братский круг", якобы созданной выходцами из СССР. Правда, позже Минфин США сменил формулировку, заподозрив бизнесмена в поддержке преступной сети криминальных авторитетов.



Настаивая на непричастности к криминальному миру и исключении своего имени из санкционного списка, Г. Рахимов напоминает, что адвокатам так и не удалось получить доступ к документам, на основе которых было принято дискредитирующее и дискриминирующее его решение.



Напомним, что в ноябре 2018 года на конгрессе Международной ассоциации бокса (AIBA), проходившем в Москве, Гафур Рахимов большинством голосов был избран президентом этой организации. Позже он добровольно сложил с себя полномочия президента, заявив, что интересы бокса для него выше личных карьерных устремлений.



13.09.2019