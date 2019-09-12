Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол

09:31 14.09.2019

Сарвар Бабаходжаев возглавил Агентство по развитию президентских и спецшкол

Сарвар Бабаходжаев, занимавший пост замминистра народного образования, возглавил новое Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ.



Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Сарвар Наджимович Бабаходжаев назначен директором Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Министерства народного образования, где Сарвар Бабаходжаев с прошлого года работал заместителем министра.

Сарвар Бабаходжаев (1978 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Японского международного университета (2002).

В 2016-2018 годах работал ректором Университета Инха в Ташкенте, до этого был начальником отдела по работе с академическими лицеями и профессиональными коллежами этого же вуза и главным менеджером по административным вопросам.

В 2014-2015 годах был директором и советником негосударственного образовательного учреждения Innovative initiatives institute, в 2009-2014 годах - главным менеджером отдела финансов и администрации Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте.

С 2017 года является председателем правления общества дружбы "Узбекистан-Республика Корея".

Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ было создано указом президента от 9 сентября.

Постановлением правительства от 13 сентября первым заместителем директора агентства назначена Нозима Алимжановна Файзибаева (на фото).