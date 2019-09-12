В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?

10:34 14.09.2019

14 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В Бишкеке прошло заседание рабочей группы по реализации "дорожной карты" поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства КР. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Проект модели административно-территориального устройства включает обновленную систему госуправления, которая позволяет выстроить эффективную вертикаль власти, а также новое административно-территориальное деление, которое позволит реализовать реформу системы управления.

Реформа является первичной и главной задачей по отношению к новым границам административных образований.

"По итогам презентации первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предложил к следующему заседанию подготовить проект модели предлагаемой обновленной структуры административно-территориального деления на районном уровне", - говорится в сообщении.