"После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья

13:06 14.09.2019

"После развода с кыргызской женой болит сердце", - гражданин Южной Кореи обратился к общественности



Автор: Кызжибек Раимова



13 сентября 2019



"Сегодняшнюю пресс-конференция провожу, чтобы рассказать о накипевшем", - заявил 13 сентября в ходе пресс-конференции гражданин Южной Кореи Ли Хи Ман. Обращаясь к журналистам, он сказал, что его к встрече с прессой подтолкнуло отношение к нему его супруги и правоохранительных органов страны.

По его словам, 16 лет назад он прибыл в Кыргызстан с 60 тысячами долларов, чтобы вести бизнес. Его план осуществился, он основал одну из крупных компаний страны.



"16 лет назад 60 тыс. долларов были равнозначны 600 тыс. долларов по нынешнему курсу. Я женился на кыргызской девушке, у нас родились двое детей. Разве могу я не доверять матери своих детей? В связи с переходом на другую работу я решил, чтобы бизнес вела жена, а я буду ей помогать. Однако позже она подделала все документы, отняла имущество вплоть до бизнеса.



Кроме того, она мне изменила и, не уведомив меня, развелась со мной", - сказал Ли Хи Ман, восемь месяцев назад обратившийся в правоохранительные органы.

"Однако меня никто не вызвал на допрос. Мое заявление не рассматривают. Написал заявление в ГКНБ, а у меня попросили денег, но я сказал, что денег у меня нет, и мой переводчик дала 100 долларов. Оказывается, в Кыргызстане закон не работает, я убедился на собственном опыте, что права людей не защищены. Когда я уходил, мне посоветовали примириться с женой", - рассказал гражданин Южной Кореи.



Ли Хи Ман добавил, что после таких перипетий с женой он получил психологическую травму, испытывает стресс, но он готов на любой компромисс ради детей.

"Она со мной не разговаривает. Я общаюсь со своими детьми. По всей видимости, ей некогда заниматься детьми, когда я позвонил, дети рассказали, что едят пиццу, питаются едой по доставке. Когда мы жили вместе, они получали дома горячее питание. У меня болит сердце, когда я думаю о них и своей жизни. Я сейчас не могу войти в компанию, которую сам основал. Ни из одной моей фирмы мне не выделяют деньги, в данное время живу на съемной квартире", - сказал Ли Хи Ман, выразив пожелания, чтобы его заявление было внимательно рассмотрено правоохранительными органами.



Источник: super.kg