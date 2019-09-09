Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана

13:24 14.09.2019

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев готовится стать президентом



9 сентября 2019



В обществе начал появляться вопрос, не готовится ли мэр Оша Таалайбек Сарыбашев стать президентом? Дело в том, что Сарыбашев каждое свое действие освещает через видео в интернете, под этими видео появляются многочисленные комментарии в духе, что он "наш президент". По неустанно распространяемым Сарыбашевым видео, фото и текстовым материалам можно судить, что мэр больше занят не служением Ошу, а мечтой о высокой власти.



Наш президент Сооронбай Жээнбеков не снимает на камеру свои действия, работает на благо народа, а Таалайбек Сарыбашев ни шагу не ступит без камеры, и заметно, что говорит не для находящихся рядом с ним, а на камеру. Среди оставляемых под данными видео комментариев можно увидеть и такого содержания, что действия этого человека можно смотреть как сериал.

Складывается впечатление, что, пиаря себя как "нашего президента", Сарыбашев не понимает, что до президентских выборов еще долго. Или же народ Оша действительно хочет, чтобы он стал президентом?