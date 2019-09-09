 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.09.2019
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин

08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:06  "Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей
00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Пятница, 13.09.2019
22:16  Какие вопросы внутренней повестки решал в Пекине президент Казахстана? - В.Павленко
22:12  Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
22:01  Александр Бородай: Донбасс обратно интегрировать в Украину уже невозможно
21:40  Снятый с акимов Шымкента за клиническое раздолбайство и рекет бизнеса Г.Абдрахимов трудоустроен советником Каз-премьер-министра
19:52  Завалит ли Китай юанями Казахстан? - Ирина Джорбенадзе
18:47  В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"
16:18  Какое будущее ожидает Ближний Восток? - Джасмин Эль-Гамаль
16:16  Выход США из Афганистана: последствия и перспективы, - А.Егорова
16:00  Таджикское горюче-смазочное ЗАО "Фароз" идет на самоуничтожение
14:18  Галина Муленкова представила свою новую книгу "Алматинские легенды"
14:15  Сына назвали - Аткинсон Тамшыбулак Алатау. В Талдыкоргане презентовали книгу о приключениях британской семьи в Казахстане в 1848 г
14:02  Аша Матай разматывает скандал. На КазТВ все куплено "папиками" для своих "токалок"
14:00  В постели с диктаторами: жизнь и смерть "карибской Маты Хари"
13:56  Волнение в Белом доме. Политическая пауза у Джона Болтона будет недолгой, - В.Прохватилов
11:32  Болтон-бомбить-всех, или Бессильный цинизм, - И.Шумейко
10:55  Трое кыргызстанцев приговорены к тюрьме по резонансному делу об изнасиловании в Якутии
10:49  "Талибан" надеялся захватить Афганистан по частям, - Гаус Джанбаз
10:32  Не жили богато - нечего и начинать. В первом послании второго Казпрезидента много денежных посылов. Куда они приведут? - П.Своик
10:03  "Узбеккино" возглавил Фирдавс Абдухаликов
09:55  ВсеУзбекский "Центр духовности и просветительства" возглавил журик Минхажидин Ходжиматов
08:50  А че такого? Хокимат Самарканда прокомментировал банкет делегации бухарских евреев в медресе Улугбека
08:47  Узбекистан решился вступить в "Тюркский совет"
08:20  Тихо в лесу... КырДепутаты возмущены: новый глава лесного хозяйства ничего не знает об отрасли
08:14  Лицо дикой власти. Жамбылский аким Жаксыбаев замуровал соседей
08:06  Контуры будущего. Интернет вещей (IoT) мутирует в гигантский, мощный и сверхчувствительный "суперорганизм"
07:56  Скончался казахский писатель Абильфаиз Идрисов
07:48  Инвентаризация земель в Киргизии. Государство лишает граждан их же собственности? - О.Гут
07:45  КырДепутаты дебатируют переход кыр-языка на латиницу. "Депутаты наши богатые, пусть сами и переходят...", - "ВБ"
07:06  США: закрашивая неприглядное прошлое, - С.Князев
00:37  Александр Невский и его Восточный выбор, - А.Разуваев
00:35  Порождение капитализма. Американская культура завоевывает мир, - И.Полонский
00:33  Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка
00:29  Страх и ненависть в Гонконге. Протесты, наркотики, ЦРУ, - Д.Перетолчин
Четверг, 12.09.2019
22:36  Нур-Клоун. Партайгеноссе Нур-Отана Байбек заявил, что будет бороться с коррупцией
20:55  Для чего Китай направляет 5000 своих спецназовцев в Иран?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:24 14.09.2019

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев готовится стать президентом

9 сентября 2019

В обществе начал появляться вопрос, не готовится ли мэр Оша Таалайбек Сарыбашев стать президентом? Дело в том, что Сарыбашев каждое свое действие освещает через видео в интернете, под этими видео появляются многочисленные комментарии в духе, что он "наш президент". По неустанно распространяемым Сарыбашевым видео, фото и текстовым материалам можно судить, что мэр больше занят не служением Ошу, а мечтой о высокой власти.

Наш президент Сооронбай Жээнбеков не снимает на камеру свои действия, работает на благо народа, а Таалайбек Сарыбашев ни шагу не ступит без камеры, и заметно, что говорит не для находящихся рядом с ним, а на камеру. Среди оставляемых под данными видео комментариев можно увидеть и такого содержания, что действия этого человека можно смотреть как сериал.
Складывается впечатление, что, пиаря себя как "нашего президента", Сарыбашев не понимает, что до президентских выборов еще долго. Или же народ Оша действительно хочет, чтобы он стал президентом?

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568456640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе презентован проект бюджета на 2020-2022 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №672
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2019г. составил 104,8%
- Кадровые перестановки
- Работа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции будет усилена
- Подписаны протокола между Казахстаном и КНР по экспорту сельскохозяйственной продукции
- 11 сентября в Туркестан прибыли Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов
- 203 семьи переехали из Нур-Султана в Экибастуз
- Президента "Эйр Астаны" устраивают тарифы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  