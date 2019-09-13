ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.

14:45 14.09.2019

В Ташкенте перерезали горло 25-летнему гею



Неофициальную информацию о том, что ночью 12 сентября в Юнусабадском районе города Ташкента был убит 25-летний Шокир Шавкатов, "Озодлику" подтвердили в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведет районная прокуратура. Мать убитого парня сообщила, что тело ее сына находится на экспертизе в городском морге.

По подозрению в убийстве 25-летнего уроженца города Челак Самаркандской области Шокира Шавкатова задержаны двое мужчин в возрасте 40 лет.

Сотрудник прокуратуры Юнусабадского района сообщил, что по факту убийства Шокира Шавкатова возбуждено уголовное дело.



Как стало известно, убитый Шокир Шавкатов открыто признался в своем Instagram в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Один из его друзей по имени Азиз подтвердил, что покойный действительно был геем. Он говорит, что убийство Шавкатова произошло 12 сентября, в 23:30 по местному времени, в Юнусабадском районе города Ташкента.



Азиз, сославшись на слова адвоката, говорит, что в тот вечер Шокир пришел в ночной клуб, в котором обычно собираются представители ЛГБТ-сообщества. Спустя некоторое время двое мужчин в возрасте 40 лет вышли с ним из ночного клуба и увезли в квартиру.

В квартире мужчин Шокир Шавкатов был избит и получил два удара ножом. Однако ему удалось выбежать из квартиры. Но догнавшие Шокира мужчины, повалив его на землю при входе в жилой дом, перерезали ему горло. В результате, молодой парень скончался.

Слова Азиза подтвердила также мать Шокира Шавкатова. Женщина, ссылаясь на информацию, собранную в течение нескольких часов после убийства сына, сказала, что Шокир не был знаком ни с кем из своих убийц ранее и что у этих мужчин не было цели отомстить молодому парню или наказать его за гомосексуализм.



ЛГБТ-активист из Ташкента, ссылаясь на слова юристов, говорит, что убийство было совершено гомофобами преднамеренно по мотивам ненависти к геям. Он говорит, что ЛГБТ-сообщество Узбекистана глубоко обеспокоено убийством 25-летнего гея и требует от правительства взять под свою защиту представителей сексуальных меньшинств.