Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер

15:16 14.09.2019

Бегство Навального из страны полно символики

Это не просто тактический маневр на фоне шквала обысков в штабах и блокировки счетов. Это констатация конца эпохи



Карта Навального отыграна и УГ стала, по сути, его лебединой песней. Даже если Алексей вернется (а он вернется) и продолжится в политике, это уже будет другая ипостась. Примерно как у Явлинского, сообщает ТГ-канал "Темник".

Навальный элементарно приелся целевым группам. Аудитория все меньше реагирует на его расследования эмоциями сопричастности и все больше рациональной оценкой излагаемых доводов. Харизма истончилась, а это профессиональная гибель для политического лидера.

Король мертв, да здравствует король. И это новое лицо российской оппозиции вовсе не Соболь. Очевидно же, что "не шмогла". Кроме того, абсолютно прав Владимир Владимирович - лидер в России не может быть слюнтяем. Поэтому женщинам во много раз сложнее соответствовать запросам публики. Ни Новодворская, ни Чирикова, ни Собчак, ни Соболь - время пока не пришло.



Это новое лицо оппозиции - Дудь. С его зашкаливающими рейтингами лонгплеев, готовым брендом "Вдудь", гирляндой номинаций "Человек года" и политическим манифестом "Не молчать, а говорить".

Самое главное - он созвучен новому поколению пассионарной молодежи, как всегда жаждущей instant-справедливости. Он такой же как они. А Навальный и Собчак для них - уже замшелое нудное старичье.

Так что, встречайте на больших выборах 2021 года нового любимца уличных протестных масс - Юрий! Алексей - давай, до свиданья!