На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза

19:05 14.09.2019

Белый Дом: в результате спецоперации США убит сын Усамы бен Ладена



Сын основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен убит в результате спецоперации Соединенных Штатов. Об этом в субботу заявил Белый Дом, подтвердив появившиеся ранее сообщения прессы.

Как утверждается, Хамза бен Ладен, входивший в руководство "Аль-Каиды", был убит на территории вблизи границы Пакистана и Афганистана.