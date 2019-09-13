Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин

22:07 14.09.2019 Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки



Стратегия, нацеленная на возвращение Латинской Америки в сферу влияния США, дает сбои. Отчаявшись свергнуть правительство Венесуэлы, ее враги скатились до фабрикации откровенных фальшивок. Неприятные для США вести приходят из Колумбии, где бывшие партизаны объявили о новом восстании.



Политическая клоунада



Знаменитые слова Гегеля о том, что исторические события происходят дважды - первый раз как трагедия, второй раз как фарс, подтвердились на примере Венесуэлы. Причем расстояние между этими полюсами оказалось коротким. Чуть больше полугода понадобилось, чтобы так грозно начинавшаяся атака рассыпалась на плохо связанные между собой акции. Столь же шумные, сколь бесполезные, они напоминают поведение получившего отпор пса. Громким лаем он пытается сохранить остатки достоинства, но, огрызаясь, не решается приблизиться.



Не меньшие метаморфозы претерпел облик участников "крестового похода". Неудачи смыли с них устрашающую боевую раскраску, оставив гримасу растерянности и бессильной злобы. Символом перемен стало недавнее выступление оппозиционного политика, бывшего кандидата в президенты Венесуэлы Пабло Медины. Обосновавшись в Майами - этом прибежище беглых реакционеров со всей Латинской Америки, - он объявил о намерении сформировать 10-тысячную "Армию освобождения" и "спасти Венесуэлу от диктатуры" уже до конца года. Воинственный призыв завершился унизительной просьбой помочь деньгами.



В столь же комическом обличье предстают руководители неудавшегося переворота во главе с самопровозглашенным "временным президентом" Хуаном Гуайдо. Пытаясь сохранить лицо и имитировать хоть какую-то деятельность, он объявил о создании параллельного правительства. Более эфемерный орган представить трудно: большинство его членов даже не живут в Венесуэле. Например, "глава МИД" Хулио Борхес бежал в Колумбию, а глава "теневого кабинета" Леопольдо Лопес скрывается от правосудия в испанском посольстве.



Кураторы заговорщиков также заметно выдохлись. Один за другим закончились провалом "План А" и "План Б", первый из которых заключался в организации массовых протестных выступлений, а второй - в военном перевороте с участием верхушки вооруженных сил. Теперь их фантазии хватает лишь на сочинение фейков - фальшивок с целью стравить руководителей Венесуэлы. Ряд ведущих американских СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс и "Уолл-стрит джорнэл", сообщили о тайных контактах администрации Трампа с главой Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо, а также с руководителями министерства обороны и МВД. Последние якобы лишь ждут гарантий собственной безопасности, чтобы передать власть Гуайдо.



Колебания агрессора



И все же говорить об окончательном поражении империалистических сил рано. Венесуэла по-прежнему числится в очереди на уничтожение, и того, чего не получилось достичь штурмом, Вашингтон пытается добиться изнурительной осадой. В августе против Каракаса были введены новые санкции. Указом Трампа на территории США заблокировано все имущество Венесуэлы, включая активы центробанка и государственной нефтегазовой компании. Любые сделки с Каракасом запрещены - причем как американским резидентам, так и компаниям других стран мира. "Мы посылаем сигнал всем, кто хочет вести дела с режимом Мадуро: делайте это крайне осторожно", - грозил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, отправленный в отставку 10 сентября. Нескрываемая цель Вашингтона - установление полной блокады Венесуэлы, даже если это приведет к массовому голоду. Недавно в Панамском канале американцами было задержано судно, везшее в Каракас 25 тонн сои.



Не прекращаются угрозы применения силы. Глава южного командования американской армии Крейг Фоллер заявил, что войска готовы начать операцию, если соответствующее политическое решение будет принято в Вашингтоне. Также, по его словам, США совместно с региональными партнерами разрабатывают план помощи Венесуэле на период после отстранения Мадуро. В том же духе выступила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. "Рассматриваются все варианты, - ответила она на вопрос о политике в отношении Каракаса. - Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с сохранением у власти Мадуро и обеспечить демократический переход".



Подобные выпады привели к срыву переговоров между правительством и оппозицией. Напомним, они стартовали в мае при посредничестве МИД Норвегии. Первые раунды прошли в скандинавской стране, затем встречи переместились на территорию карибского государства Барбадос. После того как Гуайдо поддержал усиление санкций - этого, словами министра иностранных дел Хорхе Арреаса, "акта экономического терроризма против венесуэльского народа", - правительство Мадуро временно заморозило свое участие в переговорах. Но от диалога как такового там не отказались, заявляя о его безальтернативности для разрешения стоящих перед страной трудностей.



Несмотря на все эти диверсии, перемены в тактике Вашингтона очевидны. Во-первых, там фактически признали провал "лобовой атаки". "Мы хотим не военного вмешательства, а мирного политического и демократического урегулирования на основе конституции страны", - сообщил на днях временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори. Любопытна и публикация в журнале "Форин афферс", который издается советом по международным отношениям - главным мозговым центром в сфере американской внешней политики. Авторы статьи призывают Вашингтон отойти от "максималистских требований" немедленного свержения Мадуро. Они называют их бесполезными, советуя начать переговоры с Каракасом. При этом Белый дом должен быть готов пойти на смягчение санкций и признать президента Венесуэлы как полноправного участника диалога.



Во-вторых, США перекладывают значительную часть обязанностей на своих союзников - главным образом на Бразилию и Колумбию. Во второй половине августа у бразильского побережья прошли военно-морские учения "Унитас" с участием кораблей США и их сателлитов. Организаторы не скрывали, что задача маневров - послать воинственный сигнал Каракасу. Также Бразилия вышла на первый план в оказании дипломатического давления на Венесуэлу. Правительство Жаира Болсонару запретило въезд руководителям соседней страны и призвало Совет по правам человека ООН создать специальную комиссию для расследований "преступлений режима Мадуро".



Традиционно важная роль в подрывной деятельности отводится Колумбии. 31 августа министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обнародовал подробные сведения, включающие спутниковые снимки и координаты, о секретных лагерях в Колумбии. В них тренируются сотни наемников, которых затем планируется перебросить через границу. Рассекретить эти базы помогла поимка диверсанта Луиса Пеньяранды. Имея двойное венесуэльско-колумбийское гражданство, он признался в подготовке терактов у Дворца правосудия в Каракасе и отделений сил специального назначения. После этого на границе был введен повышенный уровень опасности, а 10 сентября в приграничных районах Венесуэлы начались масштабные военные учения.



"Новая Маркеталия"



Недавно, однако, у колумбийских властей и их покровителей из Вашингтона возникли серьезные проблемы. Часть бойцов бывшей повстанческой организации Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) снова взялись за оружие. Их возглавили видные командиры - Иван Маркес и Хесус Сантрич, 29 августа выпустившие видеообращение. Эти кадры облетели весь мир. Маркес и Сантрич стоят в окружении десятков вооруженных товарищей, позади них - портреты Симона Боливара и прежних руководителей РВСК, а также надпись: "Пока есть стремление бороться, будет и надежда на победу". "С берегов реки Инириды, ласкающей своими водами тропические леса Амазонии и Ориноко, мы объявляем миру, что началась новая Маркеталия", - провозгласил Маркес.



Чтобы лучше понять смысл этих слов, нужно немного углубиться в историю. В середине прошлого века Колумбия переживала острый кризис. Гражданская война между политическими группировками усугублялась помещичьим террором. Латифундисты отбирали у крестьян земли, расправляясь со всеми, кто смел оказать сопротивление. Тысячи людей бежали в труднодоступные области, где организовывали самоуправляемые общины. Один из таких районов - Маркеталия - возник на юго-западе страны. Колумбийская армия при поддержке Вашингтона несколько раз пыталась захватить "крестьянскую республику", но получала отпор со стороны возглавляемых коммунистами отрядов самообороны. В этих боях и возникла организация РВСК, распространившая свою активность на всю страну и поставившая целью строительство новой - социалистической - Колумбии.



Больше полувека партизанская организация сопротивлялась правительственным войскам, обучаемым американскими инструкторами и оснащенным современным американским оружием. Этому способствовало чудовищное неравенство: 1 процент собственников в Колумбии владеет более чем 80 процентами земли, миллионы людей живут в нищете, без доступа к образованию и здравоохранению.



В 2016 году организация РВСК подписала мирное соглашение с правительством. Последнее не только гарантировало безопасность сложившим оружие партизанам и их адаптацию к мирной жизни, но и обязывалось также провести земельную реформу и другие социальные преобразования. В действительности ситуация стала только хуже. Районы, откуда ушли повстанцы, заняли военизированные банды, развернувшие террор. Менее чем за три года ими убиты почти 200 бывших партизан и членов их семей, а также свыше семисот общественных активистов. Совсем недавно в департаменте Кордова погибла Мария Уртадо, боровшаяся за права безземельных крестьян. Убийцы расправились с ней на глазах девятилетнего сына. В департаменте Сесар жертвой головорезов стала еще одна активистка - Татьяна Эспита, поддерживавшая вернувшихся к мирной жизни партизан.



Все чаще объектом насилия становятся индейские общины. Только за последние недели были согнаны со своих земель тысячи жителей племен эмбера, ваунаан (департамент Чоко) и ава (департамент Нариньо). Национальная организация коренных народов Колумбии объявила чрезвычайную ситуацию из-за "систематического и непрерывного геноцида" индейцев. По данным организации, за последний год убиты 94 человека, пытавшихся защитить свои земли.



В июле в 57 городах Колумбии прошли демонстрации против насилия и с требованием социальных реформ. Но власти остались глухи к призывам, покрывая деятельность ультраправых группировок. Правящая партия "Демократический центр" стала все громче требовать разрыва соглашения с РВСК, а кампания по выборам в местные органы власти (они назначены на 27 октября) сопровождается уничтожением неугодных политиков. Убиты уже шесть кандидатов в мэры, не считая других претендентов. По данным офиса омбудсмена, в 418 из 1123 муниципалитетов есть риск насильственного вмешательства в выборы.



В этих условиях решение возобновить сопротивление является оправданным. Иван Маркес, который, кстати, был главой делегации РВСК на переговорах с правительством, напомнил о праве народа на восстание против угнетателей. "Когда мы подписывали соглашение, мы сделали это с убеждением, что можно изменить жизнь самых бедных, - продолжил он. - Но государство нарушило обязательства. Мы никогда не были побеждены или разбиты идеологически. Поэтому борьба продолжается. История запишет на своих страницах, что мы были вынуждены вернуться к оружию".



Количество бойцов организации приблизилось к 2,5 тысячи. По словам Маркеса, партизаны будут координировать деятельность с другой повстанческой группировкой - Армией национального освобождения. Руководство "Общей революционной альтернативной силы" - партии, созданной на основе РВСК, выступило с осуждением бывших соратников, но можно прогнозировать, что мирное соглашение не проживет долго. Власти обещают жестоко расправляться с повстанцами. С поддержкой правительства выступил госсекретарь США Майк Помпео.



Это значит только одно: репрессии против несогласных в стране усилятся. Кроме того, Богота и стоящий за ней Вашингтон могут использовать обострение ситуации для новых нападок на Каракас. Президент Колумбии Иван Дуке уже назвал партизан "бандой, которую покрывает диктатор Мадуро". В МИД Венесуэлы посоветовали ему не перекладывать ответственность за срыв мирного процесса и нарушение взятых обязательств на третьи страны. В свою очередь Мадуро назвал лидеров повстанцев желанными гостями и предложил выступить посредником в новых переговорах с Боготой.



О поддержке повстанцев заявила Компартия Венесуэлы. "Выражаем солидарность с группами, которые поднимают флаги антиимпериалистической, освободительной, социальной революции", - говорится в обращении ЦК КПВ. Единственной возможностью остановить агрессию капитала коммунисты называют объединение в едином фронте прогрессивных сил - причем как Латинской Америки, так и всего мира.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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