Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха

22:28 14.09.2019

14 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



На кыргызско-таджикской границе вновь неспокойно. Собралось около 50 жителей



На кыргызско-таджикской границе в селе Ак-Сай Баткенской области собралось около 50 граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Известно, что местные жители недовольны тем, что на несогласованном участке границы таджикская сторона высыпала камни для строительства объекта.

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