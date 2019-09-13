"Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках

23:59 14.09.2019

Президент подарил министрам новую книгу и прочел стихотворение об алабае



На заседании Кабмина 13 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил министрам, что завершил работу над еще одной своей книгой, посвященной алабаям, передает госинформагентство ТДХ. Произведение называется "Туркменский алабай" ("Türkmen alabaýy")

По данным издания, глава государства также отметил, что написал стихотворение об алабае и зачитал его министрам, попросив их дать свою оценку творчеству.



Знает он и годы, и века,

Связь времен – туркменский алабай.

Слава неизменно высока,

Оценен туркменский алабай.



Это сказка – милая страна.

Ей веками праздничность дана.

Преданно хранит он времена,

Бастион – туркменский алабай.



Внешне он напоминает льва.

Добрая о нем идет молва.

И отвага всякий раз нова, –

Так силен туркменский алабай.



Под его охраной караван

В глубь веков идет из дальних стран.

К золоту давно приравнен стал

Без препон туркменский алабай.



Наделен бессмертною судьбой,

Он – былого памятник живой.

И воспет он как никто другой,

Вознесен туркменский алабай.



И ковер, и конь сквозь сотни лет –

Завещанье предков и завет.

Символ достижений и побед,

Эталон – туркменский алабай.

Напомним, что о том, что президент завершил написание книги об алабаях ТДХ сообщало еще 4 августа. Тогда издание отметило, что "дописав завершающие строки, президент поставил последнюю точку, дату и свою подпись в новой книге, которая вскоре выйдет в свет". Это произведение было написано за два месяца и 18 дней.

О новых произведениях, созданных главой государств читайте в статье "Хроники Туркменистана" "Горшочек не вари. Обзор литературных новинок Бердымухамедова".