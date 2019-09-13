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Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
00:08 15.09.2019

Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения

Обмен или передача земель всегда сопровождались политическими рисками в Кыргызстане. Соответственно, правительство делает акцент на условиях, которые подает как выгодные для страны.

Кыргызстан и Узбекистан в ближайшие дни обменяются участками земли в Ферганской долине. Правительства обеих стран надеются, что это поможет в дальнейшем избежать повторения приграничных инцидентов.

12 сентября официальные лица на юге Кыргызстана заявили, что в результате обмена Бишкек уступит площадь размером более четырех квадратных километров, включая водохранилище Керкидан. В свою очередь, Кыргызстан получит эквивалентный земельный участок возле своего села Гулбаар в Араванском районе Ошской области.

Представитель Ошской областной администрации заявил, что процесс обмена займет неделю и это соответствует интересам Кыргызстана.

"Это орошаемые земли. Участок земли возле водохранилища Керкидан не орошаемый, это просто скалы", – сказала пресс-секретарь Нуркыз Кадырбек кызы.

Обмен или передача земель всегда сопровождались политическими рисками в Кыргызстане. Соответственно, правительство делает акцент на условиях, которые подает как выгодные для страны.

В краткосрочной перспективе этот процесс должен снять напряженность на границе, которая нередко приводит к инцидентам. Последний такой случай произошел 10 сентября возле села Керкидан – между узбекскими пограничниками и кыргызскими местными жителями возник конфликт. Последних возмутило, что узбекская сторона начала устанавливать ограждение вокруг близлежащего водохранилища.

По словам главы Араванского района Курбанбека Айтибаева, местные жители просят, чтобы им был предоставлен доступ к небольшому участку водохранилища, где они могли бы набирать воду для своих коров и овец.

"Комиссия решит этот вопрос с Узбекистаном", – сказал Айтибаев.

Серьезные переговоры по определению линии границы между двумя странами начались в 2017 году, после застоя, длившегося более 15 лет. Лед тронулся после кончины в предыдущем году узбекского лидера Ислама Каримова, который проводил враждебную дипломатическую политику по отношению к соседям. На практике это приводило к постоянным стычкам, стрельбе по людям, незаконно пересекавшим границу, и спорам по поводу распределения ресурсов.

В Узбекистане больше пахотных земель, но, с легкой руки советских планировщиков, некоторые из водохранилищ, необходимых для орошения этих полей, оказались на территории независимого Кыргызстана. При СССР принципы распределения ценных ресурсов, таких как вода, между Киргизской и Узбекской ССР были относительно простыми.

Еще одно советское наследие по определению границ – Кыргызстан занимал территории, лишенные равнин, пригодных для земледелия, большая часть которых находится в узбекской части Ферганской долины. Как правило, плодородные узбекские поля – и собственно территория Узбекистана – заканчиваются там, где начинаются скалистые кыргызские склоны.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Бишкеке, чтобы подписать соглашение, официально закрепляющее 1170 километров линии, разделяющей две страны, или 80 процентов общей границы.

Нуржамал Джанибекова
журналистка, работающая в Бишкеке.

Источник - eurasianet.org
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