 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:29 15.09.2019

Казахстанских активистов задержали из-за слухов о передаче земель китайцам

В Восточно-Казахстанской области задержаны несколько человек в связи с распространением слухов о передаче иностранцам земли Курчумского района. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на департамент полиции региона. Число задержанных, как и их имена, в сообщении не приводятся. Начато расследование по признакам части 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации).

Между тем "Азаттык" уточняет, что задержанные – активисты, которые отправились в Восточно-Казахстанскую область из Нур-Султана, чтобы проверить появившиеся в социальных сетях слухи "о переданных китайским предприятиям землях". Теперь их самих подозревают в нарушении указанной статьи УК.
Как рассказал активист из Усть-Каменогорска Руслан Нурканов, участники поездки возвращались обратно в столицу в ночь на 14 сентября, когда их машину остановили полицейские. После этого их доставили в полицию в Усть-Каменогорск.

Были задержаны Жанат Нуркишев, Орынбасар Жанибеков, Абдуали Тагай и Инкар Тиштыбаева. По данным на середину дня 14 сентября, трое оставались в управлении полиции. Жанат Нуркишев, которого отпустили, опубликовал в фейсбуке копию некой "ориентировки", где утверждалось, что активисты "осуществляли видеосъемку операций по недропользованию с комментарием о продаже земель иностранным гражданам". Там же содержалось поручение об их задержании.

Слухи о продаже земель в регионе китайским предпринимателям распространялись еще несколько месяцев назад. Их авторы утверждали, что речь якобы идет о сельскохозяйственных угодьях в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах. Глава региона Даниал Ахметов назвал это клеветой, заверив, что "ни один метр земли в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах не находится в собственности граждан Китая". Он отметил, что несколько лет назад, до введения моратория на предоставление земельных участков, один иностранный землепользователь получил во временное землепользование сроком около 14 тысяч гектаров в Бескарагайском районе, которые сейчас эксплуатируются.
Тема попала в новостные сводки и позднее. Тогда сообщалось, что жительница Курчумского района распространила в Telegram и WhatsApp сведения о передаче земли китайцам. Позднее она извинилась. "Я услышала где-то, что 40 тысяч гектаров земли в Курчумском районе продали китайцам, распространила информацию по всем мессенджерам. Но спустя пару дней я убедилась, что информация ложная", – заявила она.
"Распространение заведомо ложной информации", так же как и клевета, считается в Казахстане уголовным преступлением. Правозащитники неоднократно выступали против такой практики, отмечая, что формулировки соответствующих уголовных статей размыты и могут использоваться властями для преследования несогласных. За последние годы по этим статьям, а также по обвинениям в разжигании социальной, национальной и религиозной вражды, по информации "Азаттык", были осуждены десятки гражданских активистов, журналистов, блогеров и представителей различных религиозных общин.
Среди осужденных оказался, в том числе, активист Талгат Аян, который в 2016 году выступал против земельной реформы (в Казахстане тогда прошли акции протеста против поправок в законодательство, касавшихся продажи земли иностранцам). Тогда его приговорили к пяти годам тюрьмы, обвинив, в том числе, в "распространении заведомо ложной информации" (позднее его выпустили, заменив наказание на ограничение свободы). Сам он назвал обвинения (в материалах дела утверждалось, что он распространял информацию о продаже земель китайцам) необоснованными.

Последним задержаниям активистов предшествовали антикитайские митинги, которые прошли в Жанаозене и ряде других городов на фоне слухов о переносе в Казахстан десятков предприятий из КНР (официально не подтвержденных).

Источник - fergana.agency
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568496540
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