В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов

00:56 15.09.2019

В Туркменистане за коррупцию арестовали сотрудников муфтията, экс-министра торговли и директора ТКНПЗ



13 сентября Генеральный прокурор Батыр Атдаев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о результатах проверок, проведенных в разных структурах.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, среди коррупционеров оказались те, кто, работая в мечетях, брал взятки с отправляющихся на хадж в Саудовскую Аравию. Подробнее о теме взяточничества среди отправляющих в паломничество читайте в материале "Хроники Туркменистана" "Хадж за взятку".

Своими должностными обязанностями злоупотребляли ведущий специалист управления Муфтия Ровшен Аллабердиев, главный специалист отдела кадров управления – Мухамметмырат Гурбангелдиев и ведущий специалист отдела по работе с религиозными организациями при Кабмине Гурбанберди Нурсахедов.

В этой связи президент поручил Управлению Муфтия и МИД провести соответствующую работу среди религиозных деятелей, а в будущем организовать поездку не 160, а уже 380 паломников для совершения хаджа, и рейсы и для других желающих.



Затем прозвучала информация о предпринимателе Чары Кулове, выполнявшем обязанности управляющего коммерческими организациями, и создавшим преступное сообщество. Вместе с исполнявшим обязанности начальника отдела организации биржевых торгов Государственной товарно-сырьевой биржи Б.Айдогдыевым, гендиректором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмыратом Мухамметмырадовым они договорились о хищении и растрате госимущества в особо крупных размерах.

Кулов также занимался торговлей различными стройматериалами, владел столичным кафе "Suw peri", не имея соответствующего разрешения Минторговли, не платил налогов, а также "намеревался контрабандным путем вывезти большую сумму денег в иностранной валюте". В мае текущего года он приобрел на имя своего брата Д.Кулова трехэтажный Торговый центр "Dostluk", находящийся на балансе государственного предприятия "Altyn zamana" Государственной товарно-сырьевой биржи, с условием полного расчета в течение трех лет, изменил внутреннюю структуру, несущие конструкции, нанес большой вред государству.

Занимавший должность гендиректора ТКНПЗ Мухамметмырадов по сговору с работавшим начальником отдела текстильной промышленности Кабмина М.Бегеловым получил взятку за оказание иностранным компаниям содействия в закупке авиакеросина.

Занимавший должность начальника отдела организации биржевых торгов Государственной товарно-сырьевой биржи Б.Айдогдыев на проведенных биржевых торгах брал взятки за оказание содействия в закупке нефтегазовой продукции.

Бывший министр торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанов, злоупотребляя служебными полномочиями, устраивал на различные руководящие должности министерства своих родственников и знакомых, оказывал содействие за счет долгосрочных кредитов приобрести квартиры повышенной комфортности, предназначенные для работников биржи.



Кроме того, в период работы в должности председателя биржи Ишанов на проведенных биржевых торгах, по просьбе Чары Кулова, оказывал содействие некоторым компаниям, зарегистрированным за рубежом в закупке нефтепродуктов по заниженным ценам. Он также "способствовал в сдаче в аренду Кулову ресторана "Bäş ýyldyz" государственного предприятия "Milli söwda merkezi".



Генеральный прокурор сообщил, что все перечисленные лица уже осуждены, на их имущество наложен арест. В связи с нелегальной продажей по низким ценам нефтпродуктов, произведенных на ТКНПЗ и Госконцерне "Туркменхимия", наложен арест на валютные средства, перечисленные иностранными компаниями.

Напомним, что директора ТКНПЗ Язмырата Мухамметмырадова президент уволил 2 сентября "за серьезные недостатки, допущенные в работе". 4 сентября с аналогичной формулировкой был лишен поста министр Амандурды Ишанов.