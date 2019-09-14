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Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
08:22 15.09.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 14.09.2019 |

Несмотря на позицию США и определенных кругов в руководстве ЕС, среди европейцев растет понимание необходимости и выгодности упрочения взаимодействия с Россией в энергетической сфере. На континенте постепенно складывается обновленная система поставок российского газа, выгодная и конечным потребителям, и странам-транзитерам. Это касается и государств бывшего СССР, в частности Молдавии.
Важным шагом на пути укрепления российско-молдавского энергетического сотрудничества стала достигнутая недавно договоренность о снижении цены на поставляемый из России газ. Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон по итогам его переговоров 7 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным, скидка на российский газ для Молдавии с 1 октября составит от 10 до 15 долларов за тысячу кубометров.

Если сейчас Кишинев закупает у "Газпрома" газ по цене 235 долларов за тысячу кубометров, то с октября цена составит 220–225 долларов за тысячу кубометров. При этом, по словам Игоря Додона, с 1 января 2020 года скидка на российский газ для Молдовы может составить 45–50 долларов, а с 1 апреля вырасти до 70 долларов.
По мнению президента Молдовы, договоренность с Россией о снижении цены поможет избежать повышения тарифов на газ для внутренних потребителей, а в следующем году, возможно, даже обеспечит снижение тарифов. Как напомнил Игорь Додон, предыдущее молдавское правительство снизило тарифы, не имея на то оснований: "Демпартия снизила тариф до 178 долларов, тогда как реальная цена – 235 долларов. Эту разницу надо было чем-то покрывать".

Во время встречи с Путиным Додон отметил улучшение в двусторонних отношениях и развитие контактов "на всех уровнях". А в интервью германскому изданию Der Spiegel молдавский президент подчеркнул: "Мы стремимся к восстановлению добрых отношений с Россией".
В то же время российско-молдавское взаимодействие в газовой сфере является частью более широкого круга проблем, связанных с судьбой истекающего 31 декабря договора на транзит российского газа через территорию Украины. На днях этот вопрос оказался в центре внимания президента России Владимира Путина и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Глава "Газпрома" отметил, что до конца года компания намерена закачать в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд кубометров газа, что более чем вдвое превышает уровень 2018 года. "Наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги. Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины, – сказал Миллер. – Конечно, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня. Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".
Однако в дело вмешиваются влиятельные силы в руководстве Евросоюза, готовые сорвать намеченные на 19 сентября трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе по вопросам транзита российского газа в Европу с 2020 года. О таком намерении говорит, в частности, скандальное решение Верховного суда EC удовлетворить иск польской компании PGNiG к Еврокомиссии и вновь ограничить "Газпрому" доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL. Ранее, в 2016 году, Еврокомиссия расширила для "Газпрома" доступ к трубе OPAL, разрешив использовать примерно 90% его транзитных мощностей.
Новое решение Верховного суда ЕС означает потерю европейцами ежегодно 18 млрд кубометров пропускной мощности газопровода "Северный поток". Если же учесть упорный отказ властей Дании выдать разрешение на достройку газопровода "Северный поток – 2", то выходит, что Брюссель из политических соображений ставит под угрозу энергетическую безопасность континента уже предстоящей зимой – лишь бы "продавить" удобный Киеву вариант транзитного соглашения с Москвой или вообще сорвать переговоры, возложив ответственность на российскую сторону.

До сих пор невыданное разрешение Дании на "Северный поток – 2" и отзыв разрешения по OPAL – явления одного порядка, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Вердикт Верховного суда ЕС, безусловно, носит политический подтекст.
Представляющий Брюссель на трехсторонних переговорах по газовому транзиту заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович собирается предложить сторонам подписать новый десятилетний транзитный контракт на поставку российского газа через Украину. Такое предложение не выглядит выгодным для России, учитывая динамику цен на мировых газовых рынках и строящуюся инфраструктуру транзитных газопроводов в обход Украины. Кроме того, решение Верховного суда ЕС создает прецедент для планируемых европейских отводов от газопровода "Северный поток – 2", что также ограничит для европейцев возможность использовать новую трубу на полную мощность.
Однако в запасе у России достаточно аргументов. Один из них – способность российских компаний оперативно нарастить поставки в Европу не только трубопроводного газа, но и СПГ.
(Окончание следует)

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568524920
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