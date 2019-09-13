КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?

09:40 15.09.2019

14 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Четыре часа диалога. О чем говорили члены временного правительства с президентом



Члены временного правительства провели встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Темир Сариев рассказал 24.kg, о чем они говорили.



По его словам, диалог прошел очень конструктивно. Поднимали разные вопросы. В частности, говорили о политической стабильности, крупных экономических проектах, избирательной системе и реформах.

"Мы говорили о необходимости строительства железной дороги с выходом на Персидский залив в рамках интеграционного международного проекта "Один пояс - один путь". Кроме того, говорили об эффективности управления госпредприятиями. Разумеется, подняли тему политической стабильности и реформирования. Отдельные члены временного правительства высказывались за возвращение к мажоритарной системе", - отметил Темир Сариев.



Он добавил, что также речь шла о политических заключенных, в частности, о Садыре Жапарове. "Тему предстоящих парламентских выборов не поднимали. Только глава государства, выступая с приветствием, заметил, что все должно пройти в рамках Конституции", - подчеркнул Темир Сариев.



Члены ВП и президент продолжат и дальше такие неформальные встречи по мере необходимости. Но график не обговорили.



Напомним, что в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, приняли сегодня участие во встрече с Сооронбаем Жээнбековым.