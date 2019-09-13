 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:46 15.09.2019

15 сентября 2019, Антон Никитин

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что террористические атаки привели к временной приостановке производства на предприятиях в Абкаике и Хурайсе, в результате нефтедобыча национальной нефтяной компании Saudi Aramco сократилась на 50%, сообщило Saudi Press Agency.
Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что 14 сентября в 03.31 и 03.42 на заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco произошло несколько взрывов, передает ТАСС.
"Террористические атаки привели к временной приостановке производства на предприятиях в Абкаике и Хурайсе", – заявил министр энергетики Саудовской Аравии.

При этом он уточнил, что "взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании". Однако, по словам саудовского министра, часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Кроме того, по его данным, "теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ".
"В настоящее время компания занимается оценкой причиненного ущерба и в течение 48 часов представит обновленные данные о последствиях атаки", – добавил чиновник. По словам саудовского министра, пострадавших среди персонала нет.

Накануне США обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которые признали йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке десяти беспилотников. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на нефтеперерабатывающих заводах вспыхнул сильный пожар. Власти страны утверждают, что огонь локализован, однако, по поступавшим данным, полностью потушить возгорание пока не удается.

Источник - vz.ru
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