|Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
11:02 15.09.2019
Байбек стал почетным жителем Алматы
Его наградил Бакытжан Сагинтаев.
Тимур Базарбаев
15 сентября 2019,
Заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек стал почетным гражданином Алматы, передает .
Бывшего акима Алматы наградил нынешний градоначальник Бакытжан Сагинтаев.
Бауыржан Байбек работал на должности акима Алматы с 2015 года. 29 июня 2019 года его назначили первым заместителем Председателя партии "Nur Otan".