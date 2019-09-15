 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.09.2019
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?

08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
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00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
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00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Пятница, 13.09.2019
22:16  Какие вопросы внутренней повестки решал в Пекине президент Казахстана? - В.Павленко
22:12  Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
22:01  Александр Бородай: Донбасс обратно интегрировать в Украину уже невозможно
21:40  Снятый с акимов Шымкента за клиническое раздолбайство и рекет бизнеса Г.Абдрахимов трудоустроен советником Каз-премьер-министра
19:52  Завалит ли Китай юанями Казахстан? - Ирина Джорбенадзе
18:47  В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"
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16:16  Выход США из Афганистана: последствия и перспективы, - А.Егорова
16:00  Таджикское горюче-смазочное ЗАО "Фароз" идет на самоуничтожение
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14:00  В постели с диктаторами: жизнь и смерть "карибской Маты Хари"
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Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
11:02 15.09.2019

Байбек стал почетным жителем Алматы
Его наградил Бакытжан Сагинтаев.

Тимур Базарбаев
15 сентября 2019,

Заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек стал почетным гражданином Алматы, передает .
Бывшего акима Алматы наградил нынешний градоначальник Бакытжан Сагинтаев.

Бауыржан Байбек работал на должности акима Алматы с 2015 года. 29 июня 2019 года его назначили первым заместителем Председателя партии "Nur Otan".

Источник - Zakon.kz
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