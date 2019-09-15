Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"

11:02 15.09.2019

Байбек стал почетным жителем Алматы

Его наградил Бакытжан Сагинтаев.



Тимур Базарбаев

15 сентября 2019,



Заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек стал почетным гражданином Алматы, передает .

Бывшего акима Алматы наградил нынешний градоначальник Бакытжан Сагинтаев.



Бауыржан Байбек работал на должности акима Алматы с 2015 года. 29 июня 2019 года его назначили первым заместителем Председателя партии "Nur Otan".