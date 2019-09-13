"Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20

11:19 15.09.2019

Парламент утвердил порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.



Кенгаши Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на совместном заседании 14 сентября утвердили Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. В этот же день документ был утвержден на 22-м пленарном заседании Сената. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.



Парламентарии отметили, что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий встречаются "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".

"Некоторые граждане после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг, и чтобы расплатиться, они выезжают за пределы республики на заработки", - отмечалось на заседании.

"Время требует жесткого упорядочения семейных мероприятий с целью стабилизации общественно-духовной среды в семьях, обеспечения социальной справедливости в обществе, формирования у населения, в особенности молодежи бережливого отношения к таким вопросам", - подчеркивается в сообщении.



О необходимости упорядочения семейных обрядов и недопущения расточительства и помпезности не раз говорил президент Шавкат Мирзиеев. Летом прошлого года, после нескольких месяцев обсуждений и изучения мнения населения во всех регионах страны, Сенат посчитал нецелесообразным ограничение проведения семейных мероприятий. Скромности в проведении мероприятий планировалось добиться с помощью информационных кампаний среди населения, личного примера и образцовых торжеств.



Что изменится



Согласно утвержденному парламентом порядку, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период времени с 06:00 до 23:00. В зависимости от местных условий городские и районные кенгаши народных депутатов могут определять время угощения пловом отдельно. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается.

В семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, - до 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове - до 300.

Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан.



Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия.

На свадьбах, включая посещение церемонии государственной регистрации брака, а также прибытие и отбытие жениха и невесты в свадебный зал, не разрешается использование более трех легковых автомобилей.



Автотранспортные услуги на семейных мероприятиях (за исключением похорон) должны оказываться лицензированными перевозчиками. Исключение составляет личный транспорт организаторов свадеб и транспорт, привлеченный при поддержке спонсоров.

При участии в семейном мероприятии 50 и более человек между руководителем свадебного зала, кафе или ресторана и организатором мероприятия должен заключаться договор.



Приглашать на семейное мероприятие можно не более двух исполнителей или музыкальных групп. С артистами (певец, музыкант, ведущий и другие), участвующими в семейных мероприятиях, также должны заключаться договоры.

Документом запрещается проявление излишества и расточительство в ходе проведения семейных мероприятий. Поминальные мероприятия не должны включать в себя излишние обряды.

Во время и после проведения семейных мероприятий не допускаются обряды, противоречащие национальным традициям, нормам морали и требующие дополнительного времени и затрат.



Администрация кафе и ресторанов должна письменно уведомлять органы внутренних дел о планируемых торжествах не позднее чем за два дня до мероприятия.

Контроль за соблюдением порядка проведения семейных мероприятий возложен на местные хокимията, органы прокуратуры, внутренних дел, ЗАГС и налоговые органы. При этом председатели махаллей и инспекторы профилактики несут персональную ответственность за компактное и нерасточительное проведение семейных мероприятий.