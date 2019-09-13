Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек

12:45 15.09.2019 Назначенные в нынешнем году новые главы регионов уже должны входить в силу, наращивать мускулы и обрастать авторитетом. Насколько это у них получается? Попытаемся разобраться.



"Брендовый" аким



Ермек Маржикпаев возглавил Акмолинскую область в марте текущего года и за полгода так поставил работу в регионе, что удостоился звания местного "бренда". По крайней мере, таким эпитетом наградили нового акима его подписчики в Instagram. И неудивительно. Хотя бы потому, что Ермек Боранбаевич, как говорится, "местный кадр", из категории тех, про кого говорят "где родился, там и пригодился". Уже больше десяти лет он на виду у жителей области: руководил несколькими районами, возглавлял областной центр. Поэтому все прекрасно знают, из какого он сделан теста. К тому же неоспоримым плюсом стало умение его команды внятно доносить до населения через СМИ и социальные сети информацию о деятельности главы региона, поддерживать приемлемую форму обратной связи с общественностью. Тогда как его предшественник Малик Мурзалин не мог этим похвастать: он вроде бы делал все то же самое, что и нынешний аким, но так и остался не очень публичной фигурой.



На Ермека Маржикпаева возлагаются немалые надежды. По крайней мере, его повышение до должности главы региона было оценено весьма положительно. В частности, депутат мажилиса Альберт Рау, ранее тоже руководивший этой областью, дал в "Фейсбуке" такой комментарий: "Уверен в способностях Ермека Боранбаевича! За эти годы он вырос от успешного бизнесмена до хорошего управленца-государственника! Он сможет поработать на родную область!"

Главное для Маржикпаева – не потерять заданную тональность. А риски выпасть из сегодняшнего образа, увы, существуют – слишком уж "успешно" он перенимает опыт своих "старших товарищей", то есть глав регионов со стажем. Причем далеко не самый лучший. Можно сказать, что сегодня он опасно балансирует на грани между двумя абсолютными противоположностями – своего в доску парня и рисовщика.



С одной стороны, реальная работа акима видна: он серьезно занимается транспортными проблемами, старается привлечь инвестиции, запускает новые и перспективные для экономики области проекты, демонстрирует открытость и готовность к диалогу с жителями региона. Но, с другой стороны, все чаще его деятельность преподносится под соусом поистине олимпийских достижений, что не может не бросаться в глаза. Например, в том же "Фейсбуке" депутат нижней палаты парламента Ирина Смирнова под новостью о том, что глава Акмолинской области лично проверил ход выполнения мероприятий по улучшению ситуации с обеспечением питьевой водой жителей села Косшы, оставила запись такого содержания: "Сегодня аким лично побывал... Слушайте, это не подвиг. Это обязанность. Посещать, находить выход из ситуации, решать вопросы... Изо дня в день. Работать на благо людей-налогоплательщиков. И, кстати, на их же средства. Аким - это не начальник. Это служащий. Он служит. А не оказывает снисхождение. Не возвращается с Олимпа на короткий срок. Меняйте риторику, господа". Если такая форма освещения работы акима "зацепила" столичного депутата, то что уж говорить о жителях региона?

Стиль управления, который выбрал для себя Маржикпаев, отдает подражательством и в том, что касается риторики, обращенной к подчиненным. За образец, похоже, были взяты акимы-"громовержцы" (из действующих - Даниал Ахметов, из бывших – Бердибек Сапарбаев), которые зачастую использовали и используют метод кнута, напрочь забывая о пряниках. Но если в их случае эта тактика оправданна и доказывает свою эффективность, поскольку за годы пребывания на ведущих ролях как в центре, так и в регионах они обросли заслуженным авторитетом, то для акима-новичка такое калькирование является довольно-таки опасным занятием, способным похоронить его светлый образ под обломками демонстративно зарождающегося самовластия.



"Хранитель традиций"



Тактику "бить своих" взял на вооружение и новый аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. Но в его случае это можно считать не банальным подражанием, а самой что ни на есть натуральной "преемственностью" - как-никак кресло ему досталось в наследство от самого Бердибека Машбековича. Заведенных им традиций новый глава региона менять не стал и уже седьмой месяц регулярно шурудит акимовским скипетром в "осином гнезде" своих подчиненных. Приносит или нет свои плоды такая тактика, судить пока сложно. Если отталкиваться от того, что накал критики за время его "правления" не пошел на убыль (буквально на днях он потребовал принять самые жесткие меры, вплоть до увольнения, к работникам акиматов, предоставляющим недостоверную информацию о выполнении поручений как центра, так и самого акима), то вряд ли. С другой стороны, "верность традициям", которые заложил Сапарбаев, имиджу акима уж точно не вредит. Напротив, вносит в него новые краски. Тем более что "командный голос" - далеко не самое сильное оружие Ондасына Уразалина.



На сегодняшний день, если сравнивать с другими руководителями областей, он производит впечатление бесспорного лидера в плане позиционирования себя как главы региона. Его команда действует грамотно и, что называется, "со вкусом", без каких-либо перегибов.

Во-первых, эффективно налажена работа с населением как в формате онлайн, через социальные сети, так и в режиме оффлайн. Актюбинские журналисты даже поговаривают, что, например, свой аккаунт в "Фейсбуке" аким ведет лично и что именно поэтому его профиль в этой социальной сети такой живой и популярный. Так ли это на самом деле – не суть важно, поскольку, судя по всему, новый глава региона не играет в открытость, а действительно обзавелся надежным двусторонним каналом связи с населением и не просто слышит голос "снизу", но и нередко прислушивается к нему. Показательным в этом плане можно считать такой факт. В ходе реализации проекта по расширению русла рек жители Актобе стали выражать возмущение массовой вырубкой деревьев и обмелением водоемов. Реакция не заставила себя долго ждать: все работы были приостановлены, а сам проект фактически заморожен на неопределенный срок.



Другой пример - ситуация со снимком акима на фоне вертолета, едва не вызвавшая очередную шумиху по поводу привычки глав регионов жить на широкую ногу. Команда Ондасына Уразалина сразу же дала внятные объяснения относительно того, что заставило руководителя области передвигаться именно этим видом транспорта, и, как следствие, потенциальный хайп был убит в зародыше.

Во-вторых, Уразалин, только вступив в должность, сразу же дал понять, что не намерен заниматься исключительно "украшательством" областного центра (чем нередко ограничиваются многие другие акимы) и готов "ввязаться в большую драку". Одним из главных приоритетов в его работе стало улучшение качества дорог, что, как известно, является хронической проблемой этого региона. Причем Ондасын Уразалин не собирается рядиться в тогу героя: он откровенно говорит жителям области, что один в поле – не воин, и призывает их оказать посильную поддержку, в том числе вести общественный мониторинг качества дорог, особенно недавно отремонтированных. Также он демонстрирует нацеленность на решение и других ключевых проблем региона – касающихся газо- и водоснабжения, агропромышленного комплекса, общественного транспорта… То есть всех тех сфер, ситуации в которых вызывают наибольшие нарекания со стороны населения. Кстати, в отличие от многих других глав регионов, Уразалин уже на второй месяц работы в должности акима поделился с жителями области своим "планом "Барбаросса". "С момента назначения акимом Актюбинской области я посетил все 12 районов нашего региона, ознакомился с жизнью многих сел, встречаясь с населением, узнавая о потребностях наших граждан. Успел ознакомиться и с проблемными вопросами, имеющимися в областном центре. Принял руководителей всех государственных органов региона, рассмотрев результаты выполняемой ими работы. По итогам этих встреч и рабочих поездок были определены основные приоритеты работы местных исполнительных органов в сфере социально-экономического развития региона. В результате, проведя глубокий анализ, мы разработали перспективный План развития региона на основе рекомендаций населения и результатов социальных исследований. Считаю правильным вынести данный План на обсуждение широкой общественности, поэтому делюсь им с вами. После ознакомления с документом вы можете оставлять свои предложения и идеи. Все они будут рассмотрены", - написал аким на своей странице в "Фейсбуке". Судя по комментариям под этим постом, он попал в яблочко – план Уразалина пришелся по душе жителям области.



Мистер противоречивость



А вот назначенному в июне акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиеву, похоже, пока не очень уютно в новой для себя роли. Складывается ощущение, что его образ как главы региона до сих пор даже не начал формироваться. Это, конечно же, не может не вызывать вопросов, тем более если учесть, что век региональных начальников у нас недолог. К тому же школа, которую он прошел у таких маститых акимов, как Бердибек Сапарбаев и Канат Бозумбаев, должна была помочь ему в решении проблем с "самоидентификацией". Но пока не получается, и сегодня, спустя три месяца после назначения, шаги Гали Искалиева на посту главы региона выглядят достаточно хаотичными, не имеющими в основе своей какой-то единой концепции.



С одной стороны, он практически сразу взял быка за рога, заявив о себе как о серьезном политике. Речь идет о поистине историческом решении сократить квоты на привлечение экспатов, относящихся к 3-й категории (специалисты), для работы на Карачаганаке, а также о введении полного запрета на ввоз иностранной рабсилы 4-й категории (рабочие). Это решение аким донес до руководства консорциума "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". Причем он заявил буквально следующее: "Считаю, что ваши подрядные организации должны подготовить местные кадры 3-й и 4-й категорий по таким специальностям, как электрогазосварщики, монтажники, буровые мастера и другие. Это вполне реализуемо, учитывая, что на территории области есть тренинг-центры по подготовке специалистов с получением сертификата ASME. Мы в свою очередь готовы инвестировать в тренинг-центр с тем, чтобы подготовить профессиональных работников для Карачаганакского месторождения из числа граждан Казахстана".

Если учесть степень недовольства местного населения засильем иностранной рабочей силы, то этим своим решением Гали Искалиев реально может снискать славу защитника народных интересов и вписать свое имя золотыми буквами в историю региона. Плюсом в его копилку пойдут и бонусы от реализации уже заявленных проектов по реконструкции аэропорта и строительству полигона ТБО – естественно, при наличии положительного результата.



Но, с другой стороны, рейтинг акима в глазах жителей ЗКО может упасть, если он и дальше будет "размениваться по мелочам", концентрируя внимание на проблемах, которые ключевыми для региона не являются. Конечно, хорошо, что Искалиев легок на подъем, но почему-то его инициативы касаются то строительства новых базаров, то развития придорожного сервиса вдоль дорог, на которые еще и асфальт не положен, то, по примеру Алматы, сноса металлических заборов. При этом, как недавно сообщил премьер-министр Аскар Мамин, ЗКО фактически проваливает реализуемую по инициативе первого президента госпрограмму, направленную на формирование "экономики простых вещей".

Возможно, что Гали Искалиев все-таки "переболеет" и сумеет нащупать четкие ориентиры для движения в новой для себя должности, предварительно поработав и над своим имиджем, и с населением вверенного ему региона на предмет выявления его реальных потребностей. В противном случае он может пополнить список самых противоречивых глав областей…



Продолжение следует

Автор: Асель Омирбек

13.09.2019 Источник - camonitor.kz

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