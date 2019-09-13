Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"

13:48 15.09.2019

Собчак и ее мужа оштрафовали за езду на месте гроба

На своей странице в Instagram Ксения написала, что их сначала остановил патруль ГИБДД, который поинтересовался, почему катафалк не закрыт.



Вчера, 13 сентября состоялась самая обсуждаемая в рунете свадьба. После регистрации, где присутствовали только самые близкие, Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились на свадебный банкет на катафалке, сообщает Zakon.kz.



Банкет прошел на территории Музея Москвы, куда молодые двинулись от Храма Вознесения Господня в Сторожах.

Катафалк оценили сначала гости, затем сотрудники дорожной полиции.



На своей странице в Instagram Ксения написала, что их сначала остановил патруль ГИБДД, который поинтересовался, почему катафалк не закрыт. На что Ксения возразила, что им надо чем-то дышать.

Ранее молодоженов арестовали за езду не пристегнутыми.



- Я дальше напишу подробнее,пока еще лежу и плохо вяжутся слова, но пока могу сказать огромное спасибо своему другу Мише Куснировичу за невероятную поддержку в организации, и за праздник в уникальном пространстве, где никогда ничего подобного не происходило!!! …Ну и отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: "ехали непристегнутые на месте гроба" !!! - заявила Ксения Собчак.