Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона

16:06 15.09.2019

Президент страны Эмомали Рахмон открыл Дворец культуры Дангаринского района



12 сентября Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Дангаринском районе открыл здание Дворца культуры.



Дворец культуры района является одним из юбилейных объектов к празднику независимости и построен искусными таджикскими мастерами в уникальном стиле в живописной местности района.









Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон открыл объект в торжественной обстановке поднятием занавеса с символической доски и передал его в качестве подарка Правительства Республики Таджикистан в дни празднования 28-й годовщины Государственной независимости жителям и деятелям культуры района.



В здании Дворца культуры Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон вначале ознакомился с условиями библиотеки.



Здесь с целью развития сферы библиотек и привлечения населения к чтению были построены электронная библиотека - для 20 человек, читальный зал - для 40 человек, хранилище - для 19 тысяч книг и рабочие кабинеты.



На первом этаже также созданы благоприятные условия для эффективной работы сотрудников Отдела записи актов гражданского состояния.



Объект имеет самые современные возможности для повседневной работы деятелей культуры района.



Во время возведения здания строители учли все правила и требования норм архитектуры и строительства. Таким образом, по своему величию, внешнему восточному фасаду, колоннам и люстрам, красивым дорожкам, украшению дверей и стен отечественными декоративными камнями, резьбой и зеркалами Дворец культуры выглядит весьма красивым и привлекательным.



Этот объект состоит из 3-х этажей и подвального помещения.



Во Дворце культуры создан музей Президента Республики Таджикистан.



В подвале здания расположены гардероб, технические помещения, архив записи актов гражданского состояния, столовая на 90 мест, спортзал, фитнес-зал, тренировочный зал.



На первом этаже находится комната администрации, мини-столовая для 20 человек, зал для бракосочетания, салон для зрителей с 700 посадочными местами и 2 танцевальные комнаты.



На втором этаже здания расположены картинная галерея, зал национальных танцев, склад музыкальных инструментов, студия художников для 12 человек, класс ударных инструментов, зал для обучения игры на музыкальных инструментах, комната учителей с 20-ю посадочными местами, музыкальная комната для 20 человек, кружок поваров для девушек и юношей, 2 гримерные.



С целью обеспечения созидательных условий для литераторов на третьем этаже были сданы в эксплуатацию зал для литераторов на 176 мест, банкетный зал на 140 человек, комната обслуживания, музей, трехсторонняя терраса для зрителей на 210 посадочных мест.



В здании Дворца культуры с целью привлечения детей и подростков к изучению иностранных языков размещены класс изучения русского языка для 14 человек, классная комната для изучения иностранных языков для 24-х человек, классная комната для игр в шахматы и шашки, компьютерный класс для 20 человек, классная комната молодых конструкторов для 16 человек, швейная комната с 5-ю швейными машинами.



Дворец культуры оснащен большим электронным монитором, усилителем звука и приборами освещения сцены.



Наряду с внутренними и внешними фасадами, особое значение придается вопросу благоустройства и озеленения окружающей среды объекта.



Озеленена площадь 12230 квадратных метров вокруг Дворца культуры, во дворе посажены 413 различных деревьев.



Тротуары на площади 3560 квадратных метров покрыты керамическими плитами.



Возведенные фонтан и водопад придают особую красоту объекту, эта местность превратилась в привлекательное место для гуляний и отдыха. Вокруг объекта расположены 20 деревянных скамеек.



После полного ознакомления с созданными в здании условиями Глава государства дал высокую оценку строителям и архитекторам за качественное выполнение работ.



В зале заседания Дворца культуры Лидер нации выступил перед жителями и активистами района и поздравил всех трудолюбивых жителей Дангаринского района с 28-й годовщиной Государственной независимости республики, вводом в эксплуатацию второго агрегата гидроэлектростанции "Рогун" и открытием объектов различного назначения района.



Здесь известные деятели культуры района и артисты организовали музыкальную концертную программу для участников встречи.