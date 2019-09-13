 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.09.2019
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек

11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
00:29  В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:06  "Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей
00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Пятница, 13.09.2019
22:16  Какие вопросы внутренней повестки решал в Пекине президент Казахстана? - В.Павленко
22:12  Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
22:01  Александр Бородай: Донбасс обратно интегрировать в Украину уже невозможно
21:40  Снятый с акимов Шымкента за клиническое раздолбайство и рекет бизнеса Г.Абдрахимов трудоустроен советником Каз-премьер-министра
19:52  Завалит ли Китай юанями Казахстан? - Ирина Джорбенадзе
18:47  В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"
16:18  Какое будущее ожидает Ближний Восток? - Джасмин Эль-Гамаль
16:16  Выход США из Афганистана: последствия и перспективы, - А.Егорова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
16:06 15.09.2019

Президент страны Эмомали Рахмон открыл Дворец культуры Дангаринского района

12 сентября Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Дангаринском районе открыл здание Дворца культуры.

Дворец культуры района является одним из юбилейных объектов к празднику независимости и построен искусными таджикскими мастерами в уникальном стиле в живописной местности района.




Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон открыл объект в торжественной обстановке поднятием занавеса с символической доски и передал его в качестве подарка Правительства Республики Таджикистан в дни празднования 28-й годовщины Государственной независимости жителям и деятелям культуры района.

В здании Дворца культуры Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон вначале ознакомился с условиями библиотеки.

Здесь с целью развития сферы библиотек и привлечения населения к чтению были построены электронная библиотека - для 20 человек, читальный зал - для 40 человек, хранилище - для 19 тысяч книг и рабочие кабинеты.

На первом этаже также созданы благоприятные условия для эффективной работы сотрудников Отдела записи актов гражданского состояния.

Объект имеет самые современные возможности для повседневной работы деятелей культуры района.

Во время возведения здания строители учли все правила и требования норм архитектуры и строительства. Таким образом, по своему величию, внешнему восточному фасаду, колоннам и люстрам, красивым дорожкам, украшению дверей и стен отечественными декоративными камнями, резьбой и зеркалами Дворец культуры выглядит весьма красивым и привлекательным.

Этот объект состоит из 3-х этажей и подвального помещения.

Во Дворце культуры создан музей Президента Республики Таджикистан.

В подвале здания расположены гардероб, технические помещения, архив записи актов гражданского состояния, столовая на 90 мест, спортзал, фитнес-зал, тренировочный зал.

На первом этаже находится комната администрации, мини-столовая для 20 человек, зал для бракосочетания, салон для зрителей с 700 посадочными местами и 2 танцевальные комнаты.

На втором этаже здания расположены картинная галерея, зал национальных танцев, склад музыкальных инструментов, студия художников для 12 человек, класс ударных инструментов, зал для обучения игры на музыкальных инструментах, комната учителей с 20-ю посадочными местами, музыкальная комната для 20 человек, кружок поваров для девушек и юношей, 2 гримерные.

С целью обеспечения созидательных условий для литераторов на третьем этаже были сданы в эксплуатацию зал для литераторов на 176 мест, банкетный зал на 140 человек, комната обслуживания, музей, трехсторонняя терраса для зрителей на 210 посадочных мест.

В здании Дворца культуры с целью привлечения детей и подростков к изучению иностранных языков размещены класс изучения русского языка для 14 человек, классная комната для изучения иностранных языков для 24-х человек, классная комната для игр в шахматы и шашки, компьютерный класс для 20 человек, классная комната молодых конструкторов для 16 человек, швейная комната с 5-ю швейными машинами.

Дворец культуры оснащен большим электронным монитором, усилителем звука и приборами освещения сцены.

Наряду с внутренними и внешними фасадами, особое значение придается вопросу благоустройства и озеленения окружающей среды объекта.

Озеленена площадь 12230 квадратных метров вокруг Дворца культуры, во дворе посажены 413 различных деревьев.

Тротуары на площади 3560 квадратных метров покрыты керамическими плитами.

Возведенные фонтан и водопад придают особую красоту объекту, эта местность превратилась в привлекательное место для гуляний и отдыха. Вокруг объекта расположены 20 деревянных скамеек.

После полного ознакомления с созданными в здании условиями Глава государства дал высокую оценку строителям и архитекторам за качественное выполнение работ.

В зале заседания Дворца культуры Лидер нации выступил перед жителями и активистами района и поздравил всех трудолюбивых жителей Дангаринского района с 28-й годовщиной Государственной независимости республики, вводом в эксплуатацию второго агрегата гидроэлектростанции "Рогун" и открытием объектов различного назначения района.

Здесь известные деятели культуры района и артисты организовали музыкальную концертную программу для участников встречи.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568552760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе презентован проект бюджета на 2020-2022 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №672
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2019г. составил 104,8%
- Кадровые перестановки
- Работа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции будет усилена
- Подписаны протокола между Казахстаном и КНР по экспорту сельскохозяйственной продукции
- 11 сентября в Туркестан прибыли Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов
- 203 семьи переехали из Нур-Султана в Экибастуз
- Президента "Эйр Астаны" устраивают тарифы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  