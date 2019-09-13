Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?

16:34 15.09.2019 15 сентября 1934 года был арестован Бруно Ричард Гауптман, единственный обвиняемый по делу о похищении и убийстве Чарльза Линдберга-младшего.



12 мая 1932 года водитель грузовика Уильям Аллен остановил машину на обочине дороги в 10 километрах от небольшого городка Хайт-Филдз. Шофер, остановился, говоря простым языком, по нужде.



Неподалеку, возле телеграфного столба, Аллен увидел нечто, сперва показавшееся ему муравейником. Но, приглядевшись повнимательнее, он с ужасом понял, что перед ним останки ребенка.



Находка Уильяма Аллена дала новый импульс расследованию одного из самых громких и загадочных преступлений XX века - похищению ребенка летчика Чарльза Линдберга.



Герой нации и его семья



Уроженец Детройта Чарльз Линдберг в мае 1927 года на самолете "Дух Сент-Луиса" первым в мире совершил трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Париж.



После этого полета Линдберг превратился в мировую звезду и кумира Америки. По просьбе правительства США, он совершал полеты доброй воли в страны Латинской Америки. Во время визита в Мексику Чарльз познакомился с Энн Спенсер Морроу, дочерью американского посла Дуайта Морроу. В 1929 году Энн стала женой Линдберга.



В 1930 году у пары родился сын, которого в честь отца назвали Чарльзом.



Семья Линдбергов купалась в популярности, и не имела проблем с деньгами. У них был собственный дом в городке Инглвуд, а также поместье площадью в 390 акров, расположенное близ Хоупвелла, штат Нью-Джерси.



В поместье Линдберги выходные, а в остальное время жили в Инглвуде. Но в конце февраля 1932 года семья осталась в поместье из-за болезни Чарльза-младшего.



У Чарльза и Энн был достаточной большой штат прислуги. За сыном наблюдала медсестра Бетти Гоув. Около восьми вечера 1 марта 1932 года Бетти уложила мальчика спать и погасила в его комнате свет.



Похищение



Примерно в десять вечера медсестра снова зашла в комнату, чтобы посмотреть, все ли в порядке с малышом. Буквально через минуту она вбежала в гостиную и сообщила, что ребенок пропал.



Первоначально Чарльза-младшего искали в детской, а затем в других комнатах, но вскоре стало понятно, что его нет в доме.



Спустя двадцать минут Чарльз Линдберг-старший обнаружил под окнами комнаты сына, расположенной на втором этаже, лестницу.



Все говорило о том, что ребенок был похищен. Обезумевший от горя отец, схватив ружье, бросился к ближайшему лесу, полагая, что именно там скрылись преступники. Прислуга вызвала полицию.



При осмотре комнаты, из которой был похищен ребенок, на подоконнике нашли конверт со следующим обращением к Линдбергу: "Уважаемый сэр! Имейте 50 000 $, из них 2 000$ - в 20 $ банкнотах, 1 500 $ - в 10 $, 1 000 $ - в 5 $ банкнотах. Через 2-4 дня мы сообщим где Вы должны будете оставить деньги. Мы предупреждаем, чтобы Вы ничего не сообщали публике и не ставили в известность полицию. Ребенок содержится в заботе".



Оставить дело в тайне, как того требовали злоумышленники, не получилось. Наоборот, на всю Америку прогремела сенсация – у любимца нации похитили дитя!



Вскоре Линдберг получил новое письмо, в котором преступники высказывали свою недовольство и увеличивали сумму выкупа до 70 000 долларов.



Выкуп



Авиатор был готов заплатить требуемую сумму. Посредником в переговорах стал Джон Ф. Кондон, опубликовавший в газете обращение к похитителям – он был готов заплатить еще 1000 долларов, если преступники не причинят вреда мальчику.



Вскоре Кондон получил письмо от похитителей, где они выражали готовность использовать его как посредника.



В ходе встреч с неизвестным на кладбище, избранном преступниками местом общения, Кондон получил от них ночную рубашку и поясок, используемый для страховки малышей. Медсестра Бетти Гоув заявила, что именно эти вещи были на Чарльзе-младшем в день исчезновения.



Тогда Линдберг и Кондон договорились с преступниками о передаче денег. Когда она состоялась, авиатор получил конверт с место, где якобы находился его сын. Но это оказалось обманом.



Выкуп был передан 2 апреля 1932 года, то есть через месяц после исчезновения ребенка. Еще через полтора месяца Уильям Аллен сделал свою страшную находку.



"Делу Линдберга" без малого 90 лет, но никакой ясности в нем нет по сию пору. Безобразная работа полиции в самом начале расследования, большое число мошенников, пытавшихся нажиться на деле, противоречивые показания свидетелей – кажется, что кто-то намеренно запутывал следы.



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Две смерти на одно дело



После обнаружения тела ребенка на расстоянии нескольких миль от места его исчезновения полиция выразила уверенность, что данные останки принадлежат сыну Чарльза Линдберга. Согласился с этим и безутешный отец.



При этом внешне опознать тело было невозможно из-за крайней степени разложения тканей. Ориентировались на количество зубов.



Судебно-медицинская экспертиза проводила с целым рядом нарушений, однако даже при этом обнаружились несостыковки. Погибший был примерно на 10 см выше роста пропавшего Чарльза-Линдберга-младшего. На суде следствие, дабы избежать лишних вопросов, просто изменит данные в документах.



По мнению экспертов, ребенок погиб сразу – скорее всего, похититель уронил его в тот момент, когда вылезал с малышом из окна. Бросив труп, бандиты, тем не менее, решили все-таки получить выкуп, и реализовали свои намерения.



Небезосновательно выдвигалась версия о том, что преступники не могли бы действовать в доме без помощи домашних. Регулярные допросы лиц, живших в доме Линдберга, привели к тому, что одна из девушек - Виолет Шарп из-за подозрений свела счеты с жизнью. Лишь потом стало ясно, что девушка скрывала не подельников, а роман с женатым мужчиной.



"Это хорошие деньги!"



Единственной зацепкой следствия стали так называемые "золотые сертификаты", ходившие в США в условиях Великой депрессии. Именно ими Линдберг заплатил выкуп похитителям, предварительно переписав номера купюр.



Купюры из выкупа вскоре стали появляться в банках, однако поначалу их не удавалось отследить. Но в 1934 году владелец бензоколонки обратил внимание на водителя, купившего бензина менее чем на доллар, но при этом расплатившегося "золотым сертификатом" на 10 долларов.



Заметив напряжение хозяина, покупатель бросил: "Это хорошие деньги!" Полиция вычислила мужчину – им оказался житель Нью-Йорка Бруно Ричард Гауптман.



В доме немца, нелегально перебравшегося из Германии в США, обнаружили "золотые сертификаты" более чем на 14 000 долларов – все они были из списка купюр, которыми был выплачен выкуп.



Казалось бы, улика убийственная. Кроме того, следователи обратили внимание, что лестница была необычной, составленной из нескольких видов деревьев, и весьма искусно сделанной. Гауптман же по профессии являлся плотником.



Доказательства и сомнения



Процесс над Гауптманом стартовал в январе 1935 года. Обвиняемый настаивал, что ничего не знает о преступлении, а деньги ему в декабре 1933 года передал на хранение владелец лавки в Бронксе Изадор Сруль Фиш.



Фиш на некоторое время отправился в Германию, собираясь скоро вернуться, однако внезапно скончался. Факт смерти был подтвержден немецкими властями.



Гауптман настаивал, что тратить деньги стал, поскольку Фиш остался должен ему. В подтверждение плотник предоставил свои приходно-расходные журналы.



Купюры оставались единственной уликой, признававшейся самим обвиняемым. Все остальное вызывало серьезные сомнения. Показания свидетелей, включая самого Линдберга, выглядели крайне неубедительно. Почерковедческая экспертиза следствия, доказывавшая, что Гауптман якобы написал письма с требованием выкупа, была опровергнута экспертом защиты. Некоторые улики вообще выглядели как попытка подставить обвиняемого. Например, в его квартире на стене была обнаружена надпись – домашний номер телефона Джона Ф.Кондона, выступавшего посредником при передаче выкупа. Проблема в том, что похитители никогда не звонили Кондону домой. Да и с какой стати Гауптман не стер компрометирующую его надпись, находившуюся на самом виду.



Обвинитель пытался доказать, что семья Гауптмана стала жить на широкую ногу после получения выкупа. Но факты говорили об обратном – к 1930 году на счету Гауптмана в банке лежало более 4500 долларов сбережений, его еженедельные доходы в пять раз превосходили расходы. В начале 1931 года Гауптманы приобрели машину и отправились в ней путешествие по стране.



Гауптман не признал вину даже на электрическом стуле



Есть еще один момент, косвенно свидетельствующий в пользу Гауптмана – в ходе процесса обвинение предлагало ему сделку. В случае, если бы он признал вину, Гауптман избежал бы смертного приговора, который, с учетом общественного мнения, был весьма вероятен.



Но Бруно Ричард Гауптман категорически отказался.



13 февраля 1935 года присяжные 7 голосами против 5 признали его виновным в похищении Чарльза Линдберга-младшего. Основываясь на это вердикте, судья приговорил Гауптмана к казни на электрическом стуле.



После этого одно из американских изданий предложило приговоренному за 90 000 долларов написать рассказ от первого лица о том, как произошло преступление. Самому Гауптману теперь все равно, зато он сможет обеспечить безбедную жизнь семье при помощи абсолютного честного заработка. Но смертник категорически отказался, снова заявив, что ни в чем не виноват.



Казнь Уильяма Кеммлера, 1890 г."Лучше бы топором рубили". Как в США впервые казнили на электрическом стуле



Из-за неоднозначности дела приведение приговора в исполнение отложили на несколько месяцев. Последним шансом Бруно Гауптмана оставалось прошение о помиловании на имя губернатора. Но он его так и не подал, поскольку оно предполагало признание вины, а немецкий эмигрант настаивал, что к преступлению непричастен.



3 апреля 1936 года Бруно Ричард Гауптман был казнен. Но вопрос о том, свершилось ли правосудие, открыт до сих пор.



Мог ли отец убить сына?



В ходе следствия не раз говорилось о том, что похищение не мог осуществить один человек. Окно в спальне ребенка открывалось вверх, и при этом имело дефект, который не позволял его зафиксировать. В ходе следственных экспериментов было установлено – взрослый мужчина теоретически мог влезть в комнату через окно. Но успешно выбраться с похищенным ребенком и спуститься по лестнице без подельника или даже подельников было невозможно.



Но никаких сообщников у Гауптмана следствие не выявило. Как такое возможно? Как он решился на похищение в тот момент, когда домочадцы Линдберга еще не спали – он определенно должен был видеть горящие окна на первом этаже. Да сам Линдберг должен был заметить в окно приставленную лестницу. Откуда Гауптман знал, что в спальне ребенка не будет медсестры, которая вообще-то должна была находиться с ним рядом?



Это только малая часть вопросов, связанных с данным делом.



Но кто мог расправиться с маленьким Чарльзом, если не казненный Гауптман? Версий существует немало. И по одной из них убийцей мог стать … Чарльз Линдберг-старший.



Сторонники этой гипотезы указывают на то, что конверт с письмом от похитителей на подоконнике увидел именно Линдберг, а не его жена и не медсестра, обыскивавшие комнату в поисках ребенка. К тому же посторонний похититель не оставил бы конверт на подоконнике, откуда его могло банально сдуть ветром. Непонятна и история с погоней за похитителями – Линдберг бросился в лес в темное время суток, без фонаря и блуждал довольно долгое время. Был ли это нервный срыв или имитация?



Но почему отец мог совершить преступление? По одной версии, мальчик в действительности погиб в результате несчастного случая во время конной прогулки, причем по вине Чарльза Линдберга-старшего. Спасая репутацию героя нации, члены семьи и прислуга инсценировали историю с похищением. По второй версии, сын страдал слабоумием, причем в тяжелой форме. Семья хранила эту тайну, но психологически измученный отец решил одним махом прекратить и свои страдания, и муки малыша.



Впоследствии в семье Линдбергов родились еще четверо детей. Когда они выросли, брак Чарльза и Энн распался. Имела ли к этому отношение загадка смерти первенца, сейчас уже никто не скажет.



Спустя почти 90 лет надежд установить истину в этой истории практически не осталось.



Андрей Сидорчик Источник - АиФ

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