 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.09.2019
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
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15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек

11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
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10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
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00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
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00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
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22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
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22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
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07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
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Пятница, 13.09.2019
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Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
17:12 15.09.2019

Массовые акции протеста продолжаются уже более трех месяцев.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп демонстрантов в центре города. Участников акций, помимо обычной воды, поливают раствором с несмываемой синей краской, сообщает ТАСС.
Один из радикалов кинул в грузовик с водометами бутылку с зажигательной смесью, которая угодила в крышу машины и воспламенилась. Пламя быстро потушили.
Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на очередной несанкционированный митинг. Шествие растянулось от района Козуэй-бэй до делового центра города. Основные беспорядки возникли у правительственных зданий в районе Адмиралти. Антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.
Оператор подземки объявил о закрытии станции "Адмиралти", поезда на ней не останавливаются.
Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Источник - zakon.kz
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