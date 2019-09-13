Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы

17:12 15.09.2019

Массовые акции протеста продолжаются уже более трех месяцев.



Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп демонстрантов в центре города. Участников акций, помимо обычной воды, поливают раствором с несмываемой синей краской, сообщает ТАСС.

Один из радикалов кинул в грузовик с водометами бутылку с зажигательной смесью, которая угодила в крышу машины и воспламенилась. Пламя быстро потушили.

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на очередной несанкционированный митинг. Шествие растянулось от района Козуэй-бэй до делового центра города. Основные беспорядки возникли у правительственных зданий в районе Адмиралти. Антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.

Оператор подземки объявил о закрытии станции "Адмиралти", поезда на ней не останавливаются.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.