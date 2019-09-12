 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.09.2019
23:02  Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации
22:47  В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков

13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
00:29  В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:06  "Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей
00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Пятница, 13.09.2019
22:16  Какие вопросы внутренней повестки решал в Пекине президент Казахстана? - В.Павленко
22:12  Египет готовится стать серьезным конкурентом "Турецкому потоку"
22:01  Александр Бородай: Донбасс обратно интегрировать в Украину уже невозможно
21:40  Снятый с акимов Шымкента за клиническое раздолбайство и рекет бизнеса Г.Абдрахимов трудоустроен советником Каз-премьер-министра
19:52  Завалит ли Китай юанями Казахстан? - Ирина Джорбенадзе
18:47  В Солнечную систему влетела уникально стремительная космо-хрень - "комета Борисова"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
22:47 15.09.2019

Когда смартфон становится важнее секса
"Немцы разучились наслаждаться свободным временем, и главная причина этому - смартфон, следует из репрезентативного исследования Freizeit-Monitor 2019, опубликованного в четверг Фондом вопросов будущего", - сообщает немецкое издание Die Welt.
"С научной точки зрения, это катастрофа. Мы хотим заниматься разными вещами, бездельничать, встречаться с друзьями, (...) но у нас это не получается, потому что мы боимся что-то пропустить и принять неверные решения", - говорит Ульрих Райнхардт, научный руководитель исследования. По его словам, свободное время все больше превращается для немцев в стресс.

Этому способствуют и соцсети, например, идеальные фотографии в Instagram. "Они боятся даже того, что другие развлекаются больше, - отмечает исследователь. - Сегодня существует тренд к оптимизации, который касается всей жизни. Работы, тела и свободного времени". Это, по его словам, и создает стресс", - говорится в статье.
"58% опрошенных указали, что слишком активно проводят свое свободное время. Особенно подростки, молодые взрослые и люди без пары перепрыгивают с одного дела на другое, хотят всюду успеть и ничего не пропустить. "В результате многие люди теряют способность наслаждаться своей активностью", - таков вывод, сделанный в исследовании".

"Стресс свободного времени влияет даже на сексуальную жизнь людей, - отмечает издание. - По данным Freizeit-Monitor, лишь примерно каждый второй житель Германии (52%) занимается сексом хотя бы раз в месяц. По словам Райнхардта, пять лет назад таких было еще 56%. Причину исследователи видят в чрезмерном использовании смартфонов. "Когда партнер все время сидит в телефоне, создается не совсем романтическое настроение", - отмечает ученый. По его словам, с ростом медиализации люди все реже проводят время вдвоем".

Лучше всего со своим свободным временем справляются, очевидно, пенсионеры. Согласно исследованию, они больше остальных довольны тем, как они проводят свое свободное время. По мнению исследователей, это связано не только с тем, что они менее зависимы от смартфонов, но и с тем, что люди старшего поколения обладают большим жизненным опытом, знают, что благоприятно для них, и не хотят всегда и везде успевать, передает издание.
Из этого можно вывести и формулу свободного времени, способствующего отдыху, пишет Die Welt. "Меньше сравнивать себя с другими, наслаждаться моментом, заниматься одним делом вместо многозадачности, меньше анализировать и, прежде всего, сознательно отказываться от гаджетов", - советует Райнхардт.
Источник: Die Welt
12 сентября 2019 г.

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568576820
Новости Казахстана
- Первый Президент Казахстана посетил Международный финансовый центр "Астана"
- Д. Назарбаева: Необходимо сохранять межнациональную и межрелигиозную гармонию и укреплять ее
- Минэнерго РК и акиматы Атырауской, Мангистауской областей и ЗКО отчитались о привлечении инвестиций
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-июль 2019 года
- Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению
- По итогам государственного визита Президента Казахстана в КНР по линии МИИР РК заключен ряд соглашений
- Выплата АСП прекращена 444 семьям в Павлодарской области
- Состоялось заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии
- Семеро казахстанцев стали почетными жителями Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  