Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации

23:02 15.09.2019

Незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора "Абу-Эд-Духур" (45 км к югу-востоку от Алеппо) в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.



По его словам, боевики препятствуют выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия.

Также Бакин рассказал, что 14 сентября зафиксировано 34 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Айн-эль-Кантара, Кермель, Сандран, Санджека, Эль-Арейм, Сафсафа, Сараф провинции Латакия; Хуайн-Эль-Кебир, Абу-Омар, Хабит, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Ард-Эш-Шалат, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Айн-Слеймо, Дар-Хардата, Кара-Джурн, Эль-Джейед провинции Хама", - цитирует генерал-майора "Интерфакс".

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности - деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы (ВС) России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.