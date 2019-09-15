 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Корабль Зеленского между Сциллой и Харибдой. Куда податься? - Д.Седов
00:02 16.09.2019

Дмитрий СЕДОВ | 15.09.2019

Когда-то корабль Одиссея вошел в узкий пролив между скалой, на которой обитало чудовище Сцилла, и водоворотом Харибдой. Как ни искусен был Одиссей, ему пришлось отдать шесть своих товарищей Сцилле, чтобы корабль не попал в водоворот и не погиб со всей командой.
За Одиссея проблему стоявшего перед ним выбора решил Гомер. Владимир Зеленский, конечно, не Одиссей, у Вашингтона нет своего Гомера и тем более условны стороны пролива, в который вошел обновленный корабль украинской власти. Одно очевидно: сделав заявку на решение идущей в Донбассе войны, Зеленский оказался между Сциллой и Харибдой.

Одна сторона пролива в виде трех участников "нормандской четверки" (Париж, Берлин, Москва) тянет его в свою сторону, а другая, представленная украинским национализмом, – в другую. И если Одиссей знал, какую цену надо заплатить, чтобы прорваться между Сциллой и Харибдой, то Зеленский, кажется, не знает. У него нет "дорожной карты", при этом требования двух берегов противоположны, а компромисс не просматривается. В Берлине, Париже, Москве полагаются на регламентирующую силу соглашения "Минск-2", а украинский национализм его не признает. Оттого корабль Зеленского начинает рыскать по курсу, приводя в недоумение даже бывалых наблюдателей.

Казалось бы, после встреч нового президента Украины с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном было объявлено о направлении на маяки минских договоренностей. "Сначала – вопрос обмена людей, потом – вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории – это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов", – заявлял Зеленский. На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте он объявил, что Киев составляет конкретный план выполнения минских договоренностей по прекращению военного конфликта в Донбассе. Казалось бы, ветер подул в паруса соглашения.
И вдруг, буквально на следующий день, на пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский заявляет: "Выборы состоятся после вывода из Донбасса российских войск и по украинским законам". Это и есть часть "нового плана" Киева? В таком случае Меркель и Макрон зря старались. Оказывается, новый украинский президент дрейфует к националистическому берегу, то есть к полному отказу от соглашения.

Пропагандистским тезисом о мифических "российских войсках" в ДНР/ЛНР оправдывается саботаж соглашения.
А что означает требование "провести выборы по украинским законам"? Ведь "формула Штайнмайера" предусматривает компромисс на период выборов – начинать их надо с помощью органов самоуправления, а передавать власть избранным органам следует после опубликования отчета ОБСЕ по их итогам. Тем самым планируется предотвратить наводнение мятежных республик "организаторами и контролерами" из Киева, которые, используя известные технологии, будут гнуть собственную линию. Понимая это, российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость зафиксировать на бумаге обязательство Украины работать по "формуле Штайнмайера", а украинские представители вроде бы даже не возражали. Однако и тут наметилось торможение.
Хотя, казалось бы, зачем Зеленскому сомневаться? Ведь на той же пресс-конференции он заявил, что каждый украинец видит в Донбассе Украину. Надо полагать, он имел в виду почти два миллиона жителей ЛНР и ДНР. Однако, скорее всего, эти два миллиона с Зеленским не согласятся – не стали же они выступать против Пушилина, заявившего, что главной целью Донецкой республики является ее вхождение в состав Российской Федерации, например, на правах федерального округа. Кого обманывает Зеленский? Если себя, то это плохой знак.
Еще более оригинально звучат высказывания главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы. Тот просто обвиняет остальных участников "нормандской четверки" в сговоре против Украины. По его мнению, на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии намерены убедить президента Украины пойти на уступки России и будут подталкивать Киев к улучшению отношений с Россией. Это высказывание вполне характеризует позицию Киева: идти по пути выполнения соглашения – значит делать уступки Москве. Улучшать отношения с Москвой – значит вредить интересам Украины. Бывший советский директор "Южмаша" Кучма дает понять, что националистический берег ему милей.
Национализм подобен религии, он отвергает анализ своих исходных постулатов; если он утверждает, что соглашение "Минск-2" составлено в пользу Москвы, то для него это истина в конечной инстанции. И маневрирование Киева между двумя берегами будет продолжаться неопределенно долгое время. А в не столь уж отдаленном будущем Киев доиграется до того, что Берлин и Париж сменят милость на гнев. Ведь вооруженный конфликт в центре Европы, порожденный украинским национализмом, надоел всем.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568581320
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