 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.09.2019
00:46  Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман
00:44  Есть ли союзники у России? - А.Халдей
00:32  Жест доброй роли: зачем США и КНР пошли на уступки в торговой войне, - Н.Портякова
00:05  Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов
00:02  Корабль Зеленского между Сциллой и Харибдой. Куда податься? - Д.Седов
00:01  Израиль. Выборы, выборы, депутаты, пи.., - А.Эскин
Воскресенье, 15.09.2019
23:02  Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации

22:47  В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
00:29  В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:06  "Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей
00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов
00:05 16.09.2019

Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po - Paris: "Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое - радость до такой степени".

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Вот так вот История изготавливает что-то путное, непреклонно и с виду не до конца осмысленно. Я имею в виду движение желтых жилетов.

Казалось бы должно бы захлебнуться, а они все не унимаются.

Сегодня сбор был назначен в 9.00 утра на площади Porte au Prince.

Начало движения в 11.30.

От площади Porte au Prince в 13-м аррондисмане через площадь d"Italie, через бульвар de Porte Royal (пауза на пересечении бульвара de Porte Royal с Observatoire) через площадь Denfert - Rochereau, через площадь de Catalogne, через бульвары Pasteur, Garibaldi, de Grenelle и на площадь de Martyrs-Juifs-du - Velodrome d"Hiver. Все, конец маршрута в 8,4 километров.

Этим маршрутом пошел наш Yvan Hardoy. Однако, помимо этого маршрута, в Париже заявлены на сегодня еще по крайней мере два мероприятия, одно - в Орли (где известный аэропорт) и начинающийся в центре Парижа у аббатства St-Germain des Pres, маршрут; он запрещен префектурой, но не факт что жилеты подчинятся запрету.

Манифестации заявлены также в Лионе, Нанте, Нантерре, в Монтпелье и других городах.

Вообще-то нужно знать что мероприятия (коллоквиумы, дискуссии, концерты жилетов идут все дни недели, а на субботы назначены лишь самые крупные манифестации. К примеру, в эти дни во Франции пройдут мероприятия традиционных коммунистов - праздник газеты Humanite. Эти мероприятия до сих пор вызывают народный энтузиазм, несмотря на потерю авторитета самой Коммунистической партией Франции. В этот раз в мероприятии будут активно представлены желтые жилеты.

Ждем рапорта от Yvan. Он, кстати сказать, намеревается издать книгу своих репортажей, которые он героически делает для нас с вами ночами, тотчас после манифестаций.

Вот рапорт от Yvan :

"В самом начале только сообщу, что в этот раз большое национальное единение жилетов имело место в Нанте, который объединил больше людей, чем Париж сегодня.
Мобильная жандармерия была вначале подавлена количеством манифестантов в Нанте, среди которых "Черный блок" и парижане (среди других), приехавшие по этому случаю.
Затем мобильные жандармы постепенно успокоились, после трех часов игры в кошки-мышки на улице и некоторого количества отстрелянных гранат со слезоточивым газом.
И еще. По меньшей мере два коктейля Молотова были брошены, но без того, чтобы кого-то ранить, в то же время вмешались два жандармских броневика, снабженных спереди лезвиями, для того чтобы разрушать баррикады, также как водяная пушка от CRS.
В столице же произошли два события.
Первое. В аэропорту Орли, где приблизительно пару сотен жилетов встретились предварительно в Терминале - 1, влили себя инкогнито в толпу, перед тем как регруппироваться и переодеться в желтые жилеты чтобы протестовать против приватизации ADP (аэропортов - Paris Charles de Gaulle, Paris Le Bourget и Paris-Orly), за что проголосовал парламент в прошедшем марте.
Пришли протестовать и для того, чтобы поддержать Referendum d"Identite Partagee (RIP), который, как предполагается, должен собрать более чем 4?700?000 подписей до марта 2020 года, для того чтобы национальный референдум имел место…
Необходимо знать, что эти аэропорты рентабельны и приносят деньги государству, вот причина, по которой Макрон хочет их продать частным лицам или иностранным государствам.
(…)
В Орли жилеты оставались приблизительно два часа в аэропорту и распространяли свои обращения к пассажирам, обозреваемые с некоторого расстояния силами правопорядка.
Второе парижское событие.
Акт XLIV, собственно говоря, начался в 11.30 от Porte de Choisi (это в Чайнатауне, на юге Парижа).
Вначале мало людей, сотни три, но количество удвоилось по дороге, как обычно.
И настоящая полицейская армада впереди, сзади, со всех сторон. Более многочисленная, чем манифестанты, если сравнивать с предыдущим актом.
Однако, несмотря на численное неравенство, манифестанты предприняли давление на полицию. Пели, свистели, стучали в тамбуры и оскорбляли прохожих, которые оказались на их пути на тротуарах и не поддержали протестующих. Вели себя аррогантно, но ведь бывало хуже. (…)
Без проблем прошагали до моста Bir-Hakeime, все время шумя и солидно окруженные полицией, полиция казалась усталой в жаре.
Но вдруг. Чуть пройдя около половины пути, выйдя на бульвар Porte Royal…
Одна из перпендикулярных улиц оказалась rue de la Sante, она ведет к тюрьме того же имени. И это здесь находится известный всей Франции узник, мэр Levallois-Perret Патрик Балкани, посаженный на этой неделе за коррупцию и другие финансовые преступления.
Ну и. Во время прохода манифестации перед rue de la Sante несколько жилетов вдруг направились в эту улицу, как бы пошли в дикую манифестацию, на самом деле чтобы недружелюбно поприветствовать Балкани.
Внезапное недоумение можно было увидеть во взглядах личного состава полицейских отрядов противодействия, помещенных на этой стороне, которые испытали уже проблемы с сотнями решительных жилетов.
Но нет, это не был их день, и манифестанты ограничились тем, что позлили полицию. Пропели "Патрик Балкани, мы пришли тебя приветствовать тебя!" (Ну, парафраз со знаменитой кричали, обращенной к Макрону: "Макрон, ты звал нас к себе. Мы пришли!").
Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po - Paris:
"Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое - радость до такой степени".
Ничего тем, кто сдвинулся к тюрьме Санте, не было. Их даже не увезли в полицию.
(В прошедшую субботу, 7 сентября, некоторое количество жилетов были погружены в "скотовозки" после дикой манифестации. Их тогда привезли в центр полиции в Aubervilliers (множество лет тому назад мне в драке проломили череп в этом рабочем квартале, личное воспоминание, ЭЛ), но не задержали. Их лишь постарались отдалить на пару часов от манифестации.)
Акт XLIV прошел, таким образом, скорее спокойно в Париже, как и предполагалось, поскольку большой национальный акт анонсировали в следующую субботу. Акт XLV!"
Yvan точен как всегда.

"21 сентября Tous a Paris! (Все в Париж)" - уже призывают листовки жилетов.

Официальные французские СМИ определяют в 1?800 количество манифестантов в Нанте.

500 жилетов в Орли, констатируют журналисты AFP.

500 жилетов прошли в той манифестации, где шел Yvan Hardoy.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568581500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Мажилисе презентован проект бюджета на 2020-2022 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №672
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2019г. составил 104,8%
- Кадровые перестановки
- Работа Республиканского общественного совета по противодействию коррупции будет усилена
- Подписаны протокола между Казахстаном и КНР по экспорту сельскохозяйственной продукции
- 11 сентября в Туркестан прибыли Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов
- 203 семьи переехали из Нур-Султана в Экибастуз
- Президента "Эйр Астаны" устраивают тарифы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  