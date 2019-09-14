Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов

00:05 16.09.2019

Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po - Paris: "Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое - радость до такой степени".



ЭДУАРД ЛИМОНОВ



Вот так вот История изготавливает что-то путное, непреклонно и с виду не до конца осмысленно. Я имею в виду движение желтых жилетов.



Казалось бы должно бы захлебнуться, а они все не унимаются.



Сегодня сбор был назначен в 9.00 утра на площади Porte au Prince.



Начало движения в 11.30.



От площади Porte au Prince в 13-м аррондисмане через площадь d"Italie, через бульвар de Porte Royal (пауза на пересечении бульвара de Porte Royal с Observatoire) через площадь Denfert - Rochereau, через площадь de Catalogne, через бульвары Pasteur, Garibaldi, de Grenelle и на площадь de Martyrs-Juifs-du - Velodrome d"Hiver. Все, конец маршрута в 8,4 километров.



Этим маршрутом пошел наш Yvan Hardoy. Однако, помимо этого маршрута, в Париже заявлены на сегодня еще по крайней мере два мероприятия, одно - в Орли (где известный аэропорт) и начинающийся в центре Парижа у аббатства St-Germain des Pres, маршрут; он запрещен префектурой, но не факт что жилеты подчинятся запрету.



Манифестации заявлены также в Лионе, Нанте, Нантерре, в Монтпелье и других городах.



Вообще-то нужно знать что мероприятия (коллоквиумы, дискуссии, концерты жилетов идут все дни недели, а на субботы назначены лишь самые крупные манифестации. К примеру, в эти дни во Франции пройдут мероприятия традиционных коммунистов - праздник газеты Humanite. Эти мероприятия до сих пор вызывают народный энтузиазм, несмотря на потерю авторитета самой Коммунистической партией Франции. В этот раз в мероприятии будут активно представлены желтые жилеты.



Ждем рапорта от Yvan. Он, кстати сказать, намеревается издать книгу своих репортажей, которые он героически делает для нас с вами ночами, тотчас после манифестаций.



Вот рапорт от Yvan :



"В самом начале только сообщу, что в этот раз большое национальное единение жилетов имело место в Нанте, который объединил больше людей, чем Париж сегодня.

Мобильная жандармерия была вначале подавлена количеством манифестантов в Нанте, среди которых "Черный блок" и парижане (среди других), приехавшие по этому случаю.

Затем мобильные жандармы постепенно успокоились, после трех часов игры в кошки-мышки на улице и некоторого количества отстрелянных гранат со слезоточивым газом.

И еще. По меньшей мере два коктейля Молотова были брошены, но без того, чтобы кого-то ранить, в то же время вмешались два жандармских броневика, снабженных спереди лезвиями, для того чтобы разрушать баррикады, также как водяная пушка от CRS.

В столице же произошли два события.

Первое. В аэропорту Орли, где приблизительно пару сотен жилетов встретились предварительно в Терминале - 1, влили себя инкогнито в толпу, перед тем как регруппироваться и переодеться в желтые жилеты чтобы протестовать против приватизации ADP (аэропортов - Paris Charles de Gaulle, Paris Le Bourget и Paris-Orly), за что проголосовал парламент в прошедшем марте.

Пришли протестовать и для того, чтобы поддержать Referendum d"Identite Partagee (RIP), который, как предполагается, должен собрать более чем 4?700?000 подписей до марта 2020 года, для того чтобы национальный референдум имел место…

Необходимо знать, что эти аэропорты рентабельны и приносят деньги государству, вот причина, по которой Макрон хочет их продать частным лицам или иностранным государствам.

(…)

В Орли жилеты оставались приблизительно два часа в аэропорту и распространяли свои обращения к пассажирам, обозреваемые с некоторого расстояния силами правопорядка.

Второе парижское событие.

Акт XLIV, собственно говоря, начался в 11.30 от Porte de Choisi (это в Чайнатауне, на юге Парижа).

Вначале мало людей, сотни три, но количество удвоилось по дороге, как обычно.

И настоящая полицейская армада впереди, сзади, со всех сторон. Более многочисленная, чем манифестанты, если сравнивать с предыдущим актом.

Однако, несмотря на численное неравенство, манифестанты предприняли давление на полицию. Пели, свистели, стучали в тамбуры и оскорбляли прохожих, которые оказались на их пути на тротуарах и не поддержали протестующих. Вели себя аррогантно, но ведь бывало хуже. (…)

Без проблем прошагали до моста Bir-Hakeime, все время шумя и солидно окруженные полицией, полиция казалась усталой в жаре.

Но вдруг. Чуть пройдя около половины пути, выйдя на бульвар Porte Royal…

Одна из перпендикулярных улиц оказалась rue de la Sante, она ведет к тюрьме того же имени. И это здесь находится известный всей Франции узник, мэр Levallois-Perret Патрик Балкани, посаженный на этой неделе за коррупцию и другие финансовые преступления.

Ну и. Во время прохода манифестации перед rue de la Sante несколько жилетов вдруг направились в эту улицу, как бы пошли в дикую манифестацию, на самом деле чтобы недружелюбно поприветствовать Балкани.

Внезапное недоумение можно было увидеть во взглядах личного состава полицейских отрядов противодействия, помещенных на этой стороне, которые испытали уже проблемы с сотнями решительных жилетов.

Но нет, это не был их день, и манифестанты ограничились тем, что позлили полицию. Пропели "Патрик Балкани, мы пришли тебя приветствовать тебя!" (Ну, парафраз со знаменитой кричали, обращенной к Макрону: "Макрон, ты звал нас к себе. Мы пришли!").

Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po - Paris:

"Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое - радость до такой степени".

Ничего тем, кто сдвинулся к тюрьме Санте, не было. Их даже не увезли в полицию.

(В прошедшую субботу, 7 сентября, некоторое количество жилетов были погружены в "скотовозки" после дикой манифестации. Их тогда привезли в центр полиции в Aubervilliers (множество лет тому назад мне в драке проломили череп в этом рабочем квартале, личное воспоминание, ЭЛ), но не задержали. Их лишь постарались отдалить на пару часов от манифестации.)

Акт XLIV прошел, таким образом, скорее спокойно в Париже, как и предполагалось, поскольку большой национальный акт анонсировали в следующую субботу. Акт XLV!"

Yvan точен как всегда.



"21 сентября Tous a Paris! (Все в Париж)" - уже призывают листовки жилетов.



Официальные французские СМИ определяют в 1?800 количество манифестантов в Нанте.



500 жилетов в Орли, констатируют журналисты AFP.



500 жилетов прошли в той манифестации, где шел Yvan Hardoy.